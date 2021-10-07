Çocuk yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu, kaçırmaya çalıştı; sadece 2 ay cezaevinde kaldı!

Antalya’da iki kez evlenip boşanan, şu an nişanlı olan M.Ü., yanında çalışan 17 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. S.A.’nın kahvesine uyuşturucu hap atıp içiren, ailenin şikayeti üzerine 2 ay hapis yatan M.Ü., kızı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Nisan ayında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki yıl önce Sakarya'dan ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen S.A., ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün sahibi olduğu spotçuda çalışmaya başladı.

İçeceğine uyuşturucu koydu

15 gün çalıştığı iş yerinde cinsel istismara uğrayıp, içeceğine habersiz uyuşturucu konulduğu belirlenen S.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Ü., 9 Mayıs'ta tutuklandı.

Cezaevinde sadece iki ay kaldı

M.Ü.'nün cezaevine girmesiyle S.A.'nın ailesi, adres değiştirdi. İki ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan M.Ü., S.A.'nın yeni adresini öğrenerek onu tekrar rahatsız etmeye başladı.



Her fırsatta kendisinden 30 yaş küçük kızı sevdiğini söyleyen M.Ü., S.A.'yı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polise teslim edilen M.Ü., serbest kaldı.

"Beni kaçırmak için fırsat kolluyor"

Korkudan evden çıkamadığını belirten lise son sınıf öğrencisi S.A., yaşadıklarını; "İş yeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim.



Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım. Kendisinden 5 kez şikayetçi olduk. Ama hala peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum" sözleriyle anlattı.

"Babamdan bile büyük"

İş yerinde çalışırken M.Ü.'nün içeceklerine habersizce uyuşturucu koyduğunu sonradan fark ettiğini aktaran S.A., "Sürekli başım dönüyordu. Dengede duramıyordum. Sonra annem bana bir şeyler olduğunu fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Beni tahta ile kapattığı yere sıkıştırıyordu.



Vücudumu elliyordu. Adam 47 yaşında ve nişanlı. Benim babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var ve o kıza da uyuşturucu vererek deli etmiş. Korkuyorum. Dışarıya çıkamıyorum" dedi.

"Çocuklarımı okula gönderemiyorum"

Genç kızın babası Mehmet A., M.Ü.'nün kızını kaçırmaya çalıştığını belirterek, "Mahalleli bu adamı darbederek polise teslim etti. Bundan sonra olay nereye varacak biz de bilmiyoruz. Kızımı okulda da rahatsız ediyor. Okul polisi de bu olaya şahit. Gerekli yerlere müracaat ettik, büyüklerimizden de bize el uzatılmasını istiyorum. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. Can güvenlikleri yok. Benim çocuğuma bir zarar verdikten sonra o kişiye müebbet hapis verilse ne faydası olacak" ifadelerini kullandı.



