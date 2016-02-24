Çocuk yaşta evlendikleri için eşine hapis cezası verilen kadın: Devlet beni böyle korumasın

TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’na gelen 2 çocuk annesi Leyla Tan, eşiyle çocuk yaşta evlendiklerini ve bu sebeple eşinin ‘cinsel istismar’ suçundan hapis cezası aldığını belirtirken “Devlet beni böyle korumasın, devlet beni mağdur etti” dedi.

İki çocuğu ile Sivas’tan komisyona gelen Leyla Tan, kendisi 14, eşi, 17 yaşındayken evlendikleri için eşinin ‘cinsel istismar’ suçlamasıyla 8 yıl ceza aldığını ve 2 yıldan beri cezaevinde olduğunu anlattı. Çocuk yaşta evlenmenin suç olduğunu bilmediklerini anlatan Leyla Tan, “Ben devletten kocamı istiyorum, çocuklarımın babasını istiyorum” dedi. “Bilseydim evlenmezdim. Ben 14, eşim 17 yaşındaydık. Severek evlendik. Biz hala birbirimizi çok seviyoruz ama eşim içerde” diyen iki çocuk annesi çektikleri zorlukları şöyle anlattı: “Ocağımıza incir ağacı dikildi. Devlet beni böyle korumasın, devlet beni mağdur etti.”

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adalet Bakanlığı verilerine göre Leyla Tan'ın durumunda 3 binin üzerinde kadın olduğunu söyledi. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılırken küçük yaşta evliliklerin önünü açılmaması gerektiğine dikkat çekti. TBMM Boşanmaları Araştırma Komisyonu’nda çocuk evlilikten kaynaklı açılan dava sayısının 3 binin üzerinde olduğu anlaşıldı.