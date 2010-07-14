-ÇOCUK VE GENÇLERİ EYLEME ZORLAYAN PROVAKATÖR TUTUKLANDI VAN (A.A) - 14.07.2010 - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan birisi tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, kentte son günlerde gerçekleşen izinsiz gösterilerde çocuk ve gençleri eyleme zorladıkları iddia edilen, terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Kahraman Muslu ile yardımcısı olduğu ileri sürülen F.D'nin, özel yetkili Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Kahraman Muslu tutuklandı, F.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 9 molotofkokteyli ile 2 sapan ele geçirildiğini bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda, son günlerde kent merkezi ile ilçelerdeki izinsiz gösterilere katılan çocuk ve gençleri eyleme zorladığı gerekçesiyle Kahraman Muslu ile F.D, gözaltına alınmıştı.