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Dünya

Çocuk tacizine karşı küresel ittifak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklanan ittifaka, 48 ülke pedofil suç şebekelerine karşı iş biriliği sözü vererek katıldı

05 Aralık 2012 22:10

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), internet üzerinden yürütülen çocuk cinsel istismarı ve tacizine karşı küresel ittifak oluşturdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklanan ittifaka, 48 ülke pedofil suç şebekelerine karşı iş biriliği sözü vererek katıldı.

AB Komisyonu'nca atıfta bulunulan araştırmalara göre, şu anda internette en az bir milyon çocuk pornografisi görüntüsünün olduğu ve buna her yıl yaklaşık 50 bin görüntünün daha eklendiği açıklandı.

Brüksel'deki yetkililer, pedofil şebekelere karşı gerçekleştirilen operasyonlarda onlarca kişinin gözaltına alındığını, ancak daha yapılacak çok şey olduğunu ifade etti. (bbcturkce)

 

 

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