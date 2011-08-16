Çocuk tacizcisine 22,5 yıl hapis cezası

T24 - Samsun’da 6 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 47 yaşındaki Halil Duran’a, 22.5 yıl hapis cezası verildi. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen ve beraatini isteyen Duran, "Buraya bu suçtan gelme yerine ölmeyi tercih ederdim. Kaybolan kız çocuğunu evine götürüyordum" dedi.





Olay, 2009 yılı Temmuz ayında meydana gelmişti. Ailesiyle ve komşularıyla birlikte sahile piknik yapmaya giden ve olay tarihinde 6 yaşında olan G.A.K., arkadaşlarıyla parkta oynarken, seyyar satıcı Halil Duran, yanlarına yaklaştı. G.A.K.’yı bozuk para verip kandırarak kucağına alıp yürümeye başladı. Diğer çocukların durumu küçük kızın ailesine söylemesi üzerine, 27 yaşındaki anne Selamet K. ve arkadaşları çevrede aramaya çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra genç kadın, kızını Duran ile birlikte ilçe merkezine doğru giderken gördü. Koşarak önlerine geçen Selamet K., sanıktan küçük kızın kim olduğunu ve nereye götürdüğünü sordu. Duran’da "Benim kızım eve gidiyoruz" diye cevap vermesi üzerine genç kadın ve yanında bulunan kişiler sanığı döverek etkisiz hale getirip G.A.K.’yı kurtardı. Daha sonra da çağrılan polise teslim etti.



Küçük kızın ifadesinde sanığın vücudunun çeşitli yerlerine ellediğini söylemesi üzerine ’Cinel istismar ve hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Halil Duran tutuklandı. Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün son kez hakim karşısına çıkan Duran, suçlamaları kabul etmedi. Küçük kızın tek başına olması üzerine yardım için yanına gittiğini ileri sürerek, şöyle dedi:



"Seyyar satılıcık yaparım. 4 çocuğum var. Ayaklarımı denize sokmak için sahile gitmiştim. Dönerken küçük kızı gördüm. Yanında kimse yoktu. Ailesini sordum. Bilmediğini söyledi. Ben de ona ’Evini göster, götüreyim’ dedim. O da eliyle ne yöne gideceğimizi gösterdi. Yürürken 1 kadın ile 2 adam geldi. Ne olduğunu anlamadan bana vurmaya başladılar. Buraya bu suçtan gelmek yerine ölmeyi tercih ederdim. Beraatimi istiyorum."



Mahkeme heyeti sanığa yöneltilen suçun sabit olduğuna kanaat getirerek Halil Duran’a cinsel istismardan 12.5 yıl, hürriyetten yoksun bırakma suçundan da 10 yıl olmak üzere toplam 22.5 yıl hapis cezası verdi.





