Çocuk tacizcisi hacca gidemedi

Diyarbakır'da ilköğretim okulu öğrencisi 4 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak dosyası Yargıtay'da olduğu için serbest kalan 64 yaşındaki Kemal Ç., hacca gitmek üzere eşiyle Diyarbakır’dan bindiği uçaktan, hakkında yurdışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle indirildi.



Diyarbakır’da geçen yıl ilköğretim okulunda öğrenim gören yaşları 7 ila 13 arasında değişen 4 kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 3 ay tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan Kemal Ç., yargılama sonunda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosya Yargıtay'a gönderildiği için Kemal Ç. tekrar tutuklanmadı. Kemal Ç. bu yıl eşiyle birlikte hacca gitmek istedi. Eşiyle birlikte Diyarbakır Havaalanı'na gelen ve bilet işlemlerini yaptıran Kemal Ç. ile eşi, güvenlik noktasını da geçip uçağa binerek yerlerine oturdu. Ancak bilgisayar kayıtlarını inceleyen havaalanı polisi, Kemal Ç. hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu son anda fark etti. Uçağın havalanmasına 15 dakika kala polislerin hava meydanındaki güvenlik noktasına anons etmesiyle birlikte uçak kalkış yapmadı ve polisin gelmesi beklendi. Uçağa gelen polis, Kemal Ç.’yi mahkeme tarafından yurtdışına çıkış yasağı konulduğu için eşinin yanında uçaktan indirdi. Kemal Ç.’nin cezası Yargıtay’da sonuçlanıncaya kadar yurtdışına çıkamayacağı bildirildi. Eşi ise Hac yolculuğuna devam etti.



Çocukları defalarca evine götürmüş



Bu arada Kemal Ç. ile ilgili mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda, sanığın, İ.D. (9), K.C. (13), S.K. (10), N.S.K.’yı (7) bulundukları binanın önündeki bahçede oyun oynadıkları sırada evine çağırdığı, dondurma ve içecek ikramında bulunduktan sonra çocukları tek tek kucağına alıp öptüğü, daha sonra çocuklardan 3’ünü gönderdiği, İ.D.’yi ise zorla alıkoyarak yanında tuttuğu ve evinin mutfak bölümüne götürüp küçük kızın yanak ve vücudunu öpmeye başladığı, daha sonra 2.5 YTL verip gönderdiği belirtildi.



Kararda, bu olaydan sonra da sanığın çocukları evine alarak dondurma ve benzeri yiyeceklerle kandırıp kimisine, ‘Senin ne güzel burnun var’, kimisine de ‘Ne güzel yüzün ve yanakların var. Gel yanıma’ diyerek kucakladığı, yanak ve dudaklarını öptüğü, elini vücutlarına götürüp okşayarak cinsel tacizde bulunduğu kaydedildi.



'Torun sahibiyim' demesi kurtarmadı



Mağdur çocukların psikolojik destekle alınan ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sanığı teşhis ettikleri vurgulanan gerekçeli kararda, sanığın her ne kadar suçlamaları kabul etmeyip torun sahibi olduğunu ve adı geçen çocukları da torunlarıymış gibi sevdiği yönünde beyanda bulunmuş ise de, yapılan yargılama neticesinde çocukların teşhisi, anlatımları, mağdur ailelerin şikayetleri ve tüm deliller dikkate alındığında sanığın TCK’nın 103/1 maddesi uyarınca ‘Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan her çocuk için 2.5’ar yıl olmak üzere 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

