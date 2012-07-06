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Dünya

Çocuk tacirlerine büyük operasyon

ABD, Los Angeles eyaletinde yerel yönetim bölgesinde Kasım ayında yapılacak halk oylaması için porno filmlerde rol alacak aktörlerin kondom takma zorunluluğu teklifi görüşüldü

06 Temmuz 2012 19:04

Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke çapında düzenlenen operasyon sonucu Çin polisi çocuk ticareti yapan iki büyük çeteye baskın düzenleyerek 802 kişiyi tutukladı ve 181 çocuğu kurtardı.

Açıklamada, operasyonda çocuk ticareti yapan iki çetenin çökertildiği ve tutuklananlar arasında çete liderlerinin bulunduğu da belirtildi.

Bakanlık, ulusal operasyonun, yerel polisin Çin'in kuzeyinde Hebey vilayetindeki bir klinikte çocuk ticareti yapıldığına ilişkin bulgular elde etmesinin ardından başlatıldığını bildirdi.

Ülkede çocuk ticareti giderek büyüyen bir soruna dönüştü ve çeşitli kesimler, uygulanan tek çocuk politikasıyla gerektiği kadar sıkı olmayan evlat edinme yasalarının bunda rol oynadığını düşünüyor.

Çok sayıda bebek, çocuk ticareti için kaçırılıyor, bunun yanı sıra yoksul aileler bakamadıkları ya da kız çocuk istemedikleri için bebeklerini satıyorlar.

Resmi basında yer alan haberlere göre, çocuk ticareti yapanlar, kız bebeği 30 ve 50 bin Yuan'a (8 bin ila 16 bin TL), erkek bebeği de 70 ve 80 bin Yuan'a (20 bin ila yaklaşık 30 bin TL) satıyor.

Çin'de geçen yıl kaçırılan veya aileleri tarafından satılan 8 binden fazla bebek kurtarıldı.

Ülkede çocuk ticareti yapanlara sıklıkla idam dahil olmak üzere ağır cezalar veriliyor.

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