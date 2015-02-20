

Richard G. ve eşi, Kenya’da ufak bir ev kiralamış ve burada evlat edinme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Evlat edindikleri çocuk, çoktan yanlarında bile. Bahçede oyuncak arabası ile oynuyor. Daha üç haftalıkken annesi tarafından terk edilen çocuk, şimdi neredeyse üç yaşında. Çiçeği burnunda baba, evladı için şunları kaydediyor: "Çocuk bir süredir bizimle yaşıyor. Her gün şunları tekrar ediyor: Ailem var, annem ve babam var. Çok mutluyum. Ailesi olmayan bir çocuğa bu duygunun verilebileceğini görmek gerçekten çok güzel bir şey."

Richard G., Kenyalı kurumlarla bir sorun yaşamamak için kendi soyadı gibi çocuğun da adını gizli tutumak istiyor. Zira Kenya hükümeti kasım ayında Kenyalı çocukların yurtdışındaki yabancı ailelere evlatlık verilmesini, ani bir kararla durdurdu.

Çocukların satıldığına ilişkin iddialar

Yabancı ailelerin evlat edinmesine arabuluculuk eden Little Angels Ağı adlı Kenya’nın en büyük dördüncü ajansının yöneticisi Susan Otuoma, hükümetin bu kararının herkesi çok şaşırttığını belirtyor. Otuoma'ya göre hatta kararın gerekçesi çok daha şaşırtıcı. Kenya hükümeti bu kararı "çocuk tacirleri ile mücadele" olarak gerekçelendiriyor.

Susan Otuoma, "Çocukların para karşılığı satıldığına dair propaganda yapıldı. Çocukların kaçırıldığı ve ailelerinin izni alınmadan kandırılıp evlatlık verildiği gibi iddialar ortaya atıldı. Ben bu konuda sadece işimizi büyük bir itina ile yaptığımızı söyleyebilirim" diye konuşuyor.

Kenya, yaklaşık 10 yıl önce Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi’ne taraf olduktan sonra evlat edinme prosedürüne sıkı kurallar getirdi. Sosyal yardım uzmanı Anne Mvangi, konuya ilişikin şunları söylüyor: "Her terk edilen çocuğun polis kayıtlarına geçmesi gerektiği için, Kenya’da bir çocuğun evlat edinilmesine çok ciddi soruşturmaların ardından izin veriliyor. Bu her zaman böyle. Hiçbir Kenya mahkemesi adli soruşturma olmadan evlat edinmeye izin veremez."

Mvangi, bu sürecin çok uzun sürdüğünü dolayısı ile bir çocuğun ticari bir eşya gibi ülkeyi terk etme şansının olmadığını öne sürüyor.

Çocuk işçiliği ve fuhuş

Çocuk işçiliği ve fuhuşu Kenya’da büyük bir sorun. Uzmanlara göre hükümet, bu nedenle büyük bir uluslarası baskı altında ve kabinenin aldığı kararın ardında politik sebepler yatıyor. Yine de birçok kişi, yaklaşık 2 milyon çocuğun yetiştirme yurtlarında yaşadığı bir ülkede bu kararın çok yanlış olduğu görüşünde.

Kenya hükümeti, haftalar sonra uluslararası evlat edinme sürecinin yalnızca 12 ay için durdurulduğunu ve yeni aileleri ile tanışan çocuklar için geçerli olmadığını duyurdu. Böylece en azından Richard G. ve eşi, çoktan kendi evladı gibi görmeye başladıkları çocuklarından ayrılmayacakları için rahat bir nefes aldı.