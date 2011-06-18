'Çocuk' Samast 10 yıl sonra aramızda!

T24- Hrant Dink suikastı davasında Savcı Ali Demir son sözünü söyledi. Ogün Samast'ın, "Tasarlayarak adam öldürmek ve ruhsatsız silah bulundurmak"tan 19-27 yıl arası cezalandırılmasını istedi. Olay tarihinde yaşı küçük olduğu ve "taş atan çocuklar" yasasından faydalanacağı için Samast, 10.5 yıl sonra serbest kalabilir.











Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast'ın Çocuk Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Demir, tutuklu sanık Samast'ın, TCK'nın 'tasarlayarak adam öldürmek'' suçunu düzenleyen 82/1-a maddesi ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanun'da düzenlenen 'ruhsatsız silah bulundurmak'' suçlarından, yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak 18 ay ila 26 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Dink hissetti ve yazdı

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Demir, 10 sayfa olarak hazırladığı esas hakkındaki görüşünü yazılı olarak mahkeme heyetine sundu. Savcı Ali Demir'in, Dink cinayetiyle ilgili verdiği detaylar dikkat çekti. Savcı Demir'in 'Yürütülen linç kampanyasıyla Hrant Dink; aşırı milliyetçiler için vatan haini, Türk düşmanı ve nefret edilen bir Ermeni'ydi' sözlerini kullandığı mütalaada, Samast'ın, İstanbul'a gelmesinin ardından Agos'a gittiği, Dink ile görüşmek istediği ancak ofiste olmadığını öğrenince telefonla Yasin Hayal'i aradığı, Hayal'in de beklemesini söylediği belirtildi.

Gazetenin köşesinde bekleyen Samast'ın, Dink'i banka şubesine girerken gördüğü, çıkışını beklediği kaydedildi. Samast'ın, bankadan çıkan Dink'in arkasından yaklaşarak, 1 metre mesafeden sol çaprazdan 3 el ateş ettiği, Dink'in başına iki mermi isabet ettiği ve olay yerinde ölümüne neden olduğu anlatıldı. Samast'ın olay yerinden kaçışı ve daha sonra yakalanışıyla ilgili ifadelerine yer verildi. Mütalaada, Samast'ın soğukkanlı ve kararlı olduğu ancak daha sonra pişmanlık duyduğunun görüldüğü kaydedildi. Duruşma 29 Haziran tarihine ertelendi.

Aldığı cezanın 5'te 4'ünü yatacak

Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda en üst cezayı verirse Samast, Ceza İnfaz Kanunu kapsamında aldığı cezanın 5'te 4'ünü yatacağı için yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalacak. Cinayetin işlendiği 2007 yılından beri tutuklu olan Samast, 15,5 yıl sonra cezaevinden çıkacak. Ancak mahkeme alt sınırdan ceza verirse Samast, 15 yıl hapis cezası alacak. Cezasının 4,5 yılını geçiren Samast, 10,5 yıl sonra serbest kalacak.