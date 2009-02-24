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Dünya

Çocuk programı sunan kolsuz sunucuya itiraz

BBC'de bebeklere yönelik bir program yapan Cerrie Burnell adlı tek kolu olmayan sunucunun görüntüsü anneleri rahatsız etti

24 Şubat 2009 02:00

İngiliz BBC televizyonunda bebeklere yönelik bir program yapan Cerrie Burnell adlı tek kolu olmayan sunucunun, sakatlığını gizleme gereği duymadan programını sunması minik izleyicilerin annelerini rahatsız etti.

BBC'ye başvuran anneler, çocuklarının sunucunun bu görüntüsünden korktuğunu iddia ederek, programın sona erdirilmesini istedi. Çocuklarının programı izledikten sonra uyku problemi yaşadığını iddia eden anneler bile var.

Bazı izleyicilerin bu isteğine boyun eğmeyen BBC yöneticileri, Cerri Burnell'ın sunduğu "Do and Discover" ile "The Bedtime Hour" programlarının devam edeceğini açıkladı. BBC, bazı olumsuz tepkilere karşın, engelli bir sunucuya destek veren bir çok e-posta ve telefon aldıklarını da belirtti.

Bu kampanyaya tepki gösteren Cerrie Burnell ise, aslında kendisinin böyle bir program sunmasının aileler için bir şans olduğunu söyledi. Burnell, "Böylece aileler benim sayemde, bazı şeyleri çocuklarına daha kolay anlatabilecek" dedi.
 

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