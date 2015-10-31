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Dünya

Dört BM çalışanı 'çocuk pornosu paylaştığı' iddiasıyla görevden alındı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü, üye devletlerin konuya ilişkin soruşturma yürüttüğünü söyledi

31 Ekim 2015 12:25

188 ülkede 41 bin çalışanı bulunan Birleşmiş Milletler’in yayımladığı ‘BM personelinin disiplin konuları ve suç işleme davaları’nı içeren rapora göre, dört BM çalışanı e-posta üzerinden çocuk pornosu paylaşmaktan, 1 kişi de esrar taşımak için resmi makam aracı kiralamak iddiasıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik Sözcüsü Farhan Haq, suçlamaların yöneltildiği kişilerin ilgili ülkedeki yetkili makamlara sevk edildiğini söyledi ve “BM bu gibi durumları takip edebilir ve ediyor. BM’ye üye devletler konuyu şu an soruşturuyor” dedi.

Daha önceden yayınlanan raporda, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde BM çalışanlarına yönelik cinsel istismar davaları da bulunmuştu.

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