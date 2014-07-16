Çocuk pornografisine yüzlerce gözaltı

İngiltere Ulusal Suçla Mücadele Dairesi'nin (NCA) verdiği bilgilere göre düzenlenen

operasyonlar sırasında İngiltere çapında 400'den fazla çocuk da koruma altına alındı.

NCA başkan yardımcısı Phil Gormley araştırmaların merkezinde internetten çocuk

pornografisi fotoğrafları indirdiğinden şüphelenilen internet kullanıcılarının

bulunduğunu kaydetti.

Gormley deneyimlerin çocuk

pornografisi koleksiyonu yapan bazı kişilerin çocuklara

yönelik taciz ve tecavüz olaylarına da karıştığını gösterdiğine dikkat çekti. Gormley bu

nedenle operasyonların korkutma ve yıldırma amaçlı olduğunu vurguladı.

Operasyon kapsamında toplam 833 adrese baskın yapılırken; toplamda 9 bin 172

bilgisayar, cep telefonu ve sabit disk çocuk pornografisi içerip içermediğinin tespiti

için incelendi.

Gözaltına alınanlar arasında doktorlar, öğretmenler, izci liderleri, sosyal hizmetler

görevlileri ve eski polislerin de olduğu kaydediliyor.

