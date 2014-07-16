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Dünya
Deutsche Welle

Çocuk pornografisine yüzlerce gözaltı

İngiltere polisi, düzenlediği çocuk pornografisiyle mücadele operasyonu kapsamında 660 şüpheliyi gözaltına aldı.

16 Temmuz 2014 20:09

İngiltere Ulusal Suçla Mücadele Dairesi'nin (NCA) verdiği bilgilere göre düzenlenen
operasyonlar sırasında İngiltere çapında 400'den fazla çocuk da koruma altına alındı.
NCA başkan yardımcısı Phil Gormley araştırmaların merkezinde internetten çocuk
pornografisi fotoğrafları indirdiğinden şüphelenilen internet kullanıcılarının
bulunduğunu kaydetti.
Gormley deneyimlerin çocuk
pornografisi koleksiyonu yapan bazı kişilerin çocuklara
yönelik taciz ve tecavüz olaylarına da karıştığını gösterdiğine dikkat çekti. Gormley bu
nedenle operasyonların korkutma ve yıldırma amaçlı olduğunu vurguladı.
Operasyon kapsamında toplam 833 adrese baskın yapılırken; toplamda 9 bin 172
bilgisayar, cep telefonu ve sabit disk çocuk pornografisi içerip içermediğinin tespiti
için incelendi.
Gözaltına alınanlar arasında doktorlar, öğretmenler, izci liderleri, sosyal hizmetler
görevlileri ve eski polislerin de olduğu kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Ulusal Suçla Mücadele DairesiPhil GormleyWelle Türkçe DW/AFP BW/BS

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