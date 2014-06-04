Çocuk pornografisinde artış

Alman Die Welt gazetesi, Federal Emniyet Suç İstatistiği verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede

geçen yıl çocuk pornografisi vakalarında artış kaydedildiğini yazdı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından resmi olarak açıklanacak verilere göre,

çocuk pornografisi içerikli materyal bulundurma ya da yaratma gibi suçlar, yüzde 28 artışla 4 bin

4144'e ulaştı.

Alman Polis Memurları Birliği personel azlığının bu durumda etkili olduğu uyarısında bulundu.

Pek çok eyalette, polisin, şüpheli fotoğraf ve videolar bulunan bilgisayarlarla ilgili değerlendirme

yapmak için özel firmaları görevlendirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Birlik ayrıca, devletin çocukların porno amacıyla kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek

için gerekli

kaynağı ayırmadığı eleştirisinde de bulundu.

