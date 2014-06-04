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Dünya
Deutsche Welle

Çocuk pornografisinde artış

Almanya’da 2013 yılında çocuk pornografisi nedeniyle soruşturma açılan vakaların yeniden arttığı bildirildi.

04 Haziran 2014 16:00

Alman Die Welt gazetesi, Federal Emniyet Suç İstatistiği verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede
geçen yıl çocuk pornografisi vakalarında artış kaydedildiğini yazdı.
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından resmi olarak açıklanacak verilere göre,
çocuk pornografisi içerikli materyal bulundurma ya da yaratma gibi suçlar, yüzde 28 artışla 4 bin
4144'e ulaştı.
Alman Polis Memurları Birliği personel azlığının bu durumda etkili olduğu uyarısında bulundu.

Pek çok eyalette, polisin, şüpheli fotoğraf ve videolar bulunan bilgisayarlarla ilgili değerlendirme
yapmak için özel firmaları görevlendirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Birlik ayrıca, devletin çocukların porno amacıyla kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek
için gerekli
kaynağı ayırmadığı eleştirisinde de bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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