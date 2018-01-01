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Çocuk parkındaki kaydırağa kendini astı (2)

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, bir süre önce ailesiyle oturduğu evden ayrılan 2 çocuk babası Cengiz A

01 Ocak 2018 17:23

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde, bir süre önce ailesiyle oturduğu evden ayrılan 2 çocuk babası Cengiz A. (50), çocuk parkında intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Coşkun Sokak\'ta bulunan parkta meydana geldi. Bir kişinin kaydırakta asılı olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Cengiz A. olduğu belirlenen kişinin kendini astığı belirlendi. Bir süredir eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı öğrenilen Cengiz A.\'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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