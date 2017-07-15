Çocuk parkında turistlere uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalandı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'ndeki bir çocuk parkında turistlere uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla 41 yaşındaki M.Ö. polis tarafından yakalandı.



Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde günübirlik gezi teknelerinden inen turistlere çocuk parkında uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği 41 yaşındaki M.Ö.'yü takibe aldı.

Üç gün süreyle takibe alınan M.Ö., bugün saat 14.00'te, polis tarafından yakalandı. Üzerinde yapılan aramada ise kısa pantolonun gizli ceplerinde paketlemiş satışa hazır birer gram 7 paket bonzai, 3.5 gram skunk adlı uyuşturucu ve 5 sarma tütünün içinde 5 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Suç amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından kaydı bulunduğu tespit edilen M.Ö., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.