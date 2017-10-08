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Çocuk parkında köpeğe tecavüz iddiası (2)

BABAMA İFTİRA ATILDI Antalya'da köpeğe tecavüz ettiği ileri sürülen 52 yaşındaki K

08 Ekim 2017 23:16

BABAMA İFTİRA ATILDI
Antalya\'da köpeğe tecavüz ettiği ileri sürülen 52 yaşındaki K.S.\'nin Güneydoğu gazisi oğlu 31 yaşındaki Oktay S., iddialara ilişkin açıklama yaptı. Babasına iftira atıldığını belirten Oktay S., “Ellerinde delil yok ama görüntü paylaşmışlar. Suç duyurusunda bulundum. Ben ve ailem rencide olduk. Keşke Hakkari Şemdinli\'de 2008 yılında gazi olduğum yerde ölseydim de bu olanları görmeseydim. Bu olaydan sonra babam ağır psikolojik bunalıma girdi, kendini öldürmek istedi. Babam kendine bir şey yapacak diye korkudan yanından ayrılmıyoruz. Babam o saatlerde parkta oturuyormuş, orada si..ra içmiş. Orada köpek yanına gelmiş. Bir kadın gelmiş yanına ve köpeği sormuş. Sonra bir anda bağırmaya başlamış. Olay böyle meydana gelmiş. Babama linç girişiminde bulunmak istemişler ve kaçmak zorunda kalmış\" diye konuştu. Oktay S., babasının gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığını da belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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