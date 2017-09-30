Çocuk parkında çakmak gazı çekip, kendinden geçti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde, bir gencin çocuk parkında çakmak gazı çekip kendinden geçmesi görenleri korkuttu.
Sabah erken saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi\'ndeki çocuk parkının içerisinde kendinden geçmiş halde duran genç, buradan geçenlerin dikkatini çekti. Oturduğu bankta durmakta zorlanan gencin, elinde tuttuğu çakmak gazını zaman zaman soluduğu fark edildi. Kısa süre sonra da cep telefonu ile konuşurken, garip sesler çıkartıp anlamsız hareketler yapması üzerine polise bilgi verildi. Sevk edilen polise direnen gencin cebine koyduğu gaz kutusuna el konuldu.
İsmi açıklanmayan genç, çağrılan ambulansla hastaneye gönderildi.
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