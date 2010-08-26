-ÇOCUK PARKINA GELEN DOMUZLAR KORKUTTU MUĞLA (A.A) - 26.08.2010 - Muğla'da bir sitenin çocuk parkına kadar gelen domuzlardan biri, vatandaşlar tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Alınan bilgiye göre, Emirbeyazıt mahallesindeki bir sitenin parkında oynayan çocukların bağrışları üzerine balkona çıkan İskender Kıy, parktaki domuzları gördü. Evindeki ruhsatlı av tüfeğini alarak hayvanları kovalayan Kıy, domuzlardan birini vurdu. Domuzların çevrede dolaştıklarını belirten site sakini Arif Bahçıvan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerekli önlemin alınmasını istedi. Sitenin tel örgüyle çevrilmesi gerektiğini ifade eden Bahçıvan, '' Burası dağlık bir alan ve domuzların yaylaya gitmek için kullandıkları güzergah. Siteye her yerden girilebiliyor. Tel örgüyle veya başka bir şekilde sitenin etrafının çevrilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde çocuk parkını domuzlardan başka kimse kullanamıyor''dedi. Bu arada, çok sayıda çocuk ve vatandaş olay yerine gelerek vurulan domuza baktı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri de, çevrede çalışma yaptı.