'Çocuk oyuncağı değil, yeter artık'

T24

Nihat Özdemir: Biz kendimizi tamamen suçsuz kabul ediyoruz



Ali Koç: Ben TFF Başkanı olsaydım...



Nihat Özdemir: TFF eğer acele bir karar verirse...



Ali Koç: Yeter artık!



Nihat Özdemir: Genel Kurul'a gidebiliriz



Ali Koç: 20 günde yapılacak savunmaları manidar buluyoruz



Nihat Özdemir: 58. madde değişsin istemiyoruz



Nihat Özdemir: Verilecek karar yargının kararını da etkiler



Ali Koç: Savunma hakkımızı kullanamadan Şampiyonlar Ligi'nden men edildik

Nihat Özdemir: Karar aceleye getirilmemeli





Ali Koç: UEFA bu işin içine girmedi, sokuldu



Nihat Özdemir: Avukatlarımız evrakın geri çekilmesine engel oldu





Nihat Özdemir: Sow ile görüşmeler devam ediyor





Ali Koç: En büyük teşekkür taraftarlarımıza



Özdemir ile Koç, 3 Temmuz'dan bu yana yaşadıklarını ve 26 Ocak'ta yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu sonrasında kulüp olarak izleyecekleri yol haritasını açıkladılar...3 Temmuz'dan bu yana zor bir süreçten geçtik. Biz inanıyoruz ki, yargılanan arkadaşlarımız ve Fenerbahçe tamamen suçsuzdur. Süre gelen bu süreçte TFF'nin başından beri işi doğru yönlendirmesi gerekirken devamlı karar değiştiriyor. UEFA ile olan ilişkiler ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilmemiz işi başka bir boyuta taşıdı. Yaşananlar bizi zor durumda bırakmaktadır. 200 günü geçen bu süreçte değişik ortamlarda değişik durumlarla karşı karşıya kaldık. 3 Temmuz'dan beri ben ve arkadaşlarım Türk futbolunu korumak için gerekli çabayı gösterdik. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Biz kendi başımıza oturup karar alalım gibi düşüncemiz yok. Medyada da farklı düşünceler var. Bu süreçte duruşumuz hiç değişmedi. Geçen yılki 34 maçın tamamında sahaya intikal eden bir durumun olmadığı herkes tarafından bilmektedir. Oyuncularımız da hep bunu söylediler. Biz kendimizi tamamen suçsuz kabul ettiğimiz halde medyanın belli bir kesiminde bu işte sadece Fenerbahçe suçluymuş gibi bu 7 ayı geçirdik. Suçsuz çıkacağımıza inancımız tamdır. 34 maçın tamamında aldığımız puanları alnımızın akıyla aldık.Biz çok fazla televizyonlara çıkmadık ama çıkmamız gerektiğini gördük. 3 Temmuz öncesi normal bir dönemde TFF Başkanı olmak zor bir görev. Ağzınızla kuş tutsanız sizden kimse memnun olmuyor 3 Temmuz'dan sonra süreç öyle bir yönetildi ki herkes mutsuz. Fenerbahçe üyeleri, taraftarları şikeyi bir kenara bıraktı, yaşananlar nedeniyle patlama noktasına geldi. 3 Temmuz'dan itibaren Fenerbahçe'nin suçlu ilan edildiği bir 2 ay yaşadık. Ceza tarafını kendini savunacak tüm arkadaşlarımıza şans diliyorum. Adil bir savunma yapmaları çok zor. UEFA ve FIFA kurumları ülke yargı sistemlerine güvenmediklerinden dolayı üye ülkelerin tamamı özerktir. Linç mantığı ile yerden yere vuruluyoruz. Artık kabul edemeyeceğimiz bir duruma geldi. Bizim adil bir yargılanma süreci yaratılmadan oldu bittiye getirileceğinden dolayı haykırıyoruz. Bu işi yapmak zor, yapacaksınız da en layıkı ile yapmalısınız. TFF'nin söylemlerinde çelişki olduğunu düşünüyoruz. Ligler zamanında başlayacaktı, kupa zamanında oynanacaktı, iddianame beklenecekti, sezon sonu Mayıs'ta olacak dendi şimdi de play-off öncesi olacak deniyor. TFF pek çok kez bizim önümüzde UEFA baskısını çıkarttı. Yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler zamanla değişti. Şimdi 58. maddenin aynen kalması konuşuluyor. Biz de diyoruz ki suçluysak cezamızı çekeriz. Bu davanın toplumsal bir etki alanı var. Davanın başında bu etki alanı göz ardı edildi. Süreç hassasiyetle yönetilebilirdi. Ben TFF Başkanı olsaydım basın yasağı isterdim. TFF bir kez daha olsun masumiyet karinesi vardır, adil savunma hakkı vardır gibi söylemleri olmadı. TFF hep bizi suçlu olarak gördü. UEFA bizim sürecimizde olağandışı hareketler sergiledi. UEFA ne zaman yapar, ilgili ülkenin gereğini yerine getirmediğini düşündüğü zaman. UEFA'nın bu hareketlere girmesinin sebebinin nedeni nedir diye sorgulanmalı. UEFA bizim tarafımızdan resmi olmayan yollarda bilgilendirilmiş. 0 tolerans uygulanıyorsa diğer takımlar nasıl Avrupa'ya gidebiliyor.Fenerbahçe - Bucaspor maçı.. İddianamede tek bir kelime yok. Ama Etik Kurulu bu maçla ilgili sorular soruyor. 93 kişi savunma yaparken, birçok kişi de şahit olacakken kim inceleyecek bunları... 4 Nisan'a kadar da bunların yetişmesi gerektiğini biliyoruz. TFF Başkanı play-off maçları öncesi bazı cezalar uygulayacaklarını, cezalara itiraz Tahkim Kurulu'na gidecek. Tüm söylenenlerin yetişmesini biz Fenerbahçe olarak inanmıyoruz. TFF ile bu konuda aykırı düşüyoruz. 14 Şubat'ta 1. duruşma var. Tutuklu olan ve olmayan arkadaşların savunmaları Şubat ayının sonundan sonra verebilirler. Bunlar Mart ayının neresine yetişeceğini merak ediyoruz. Burada Fenerbahçe tek değil. 8 takım, 93 kişi var. Bunlar nereye sığacak? Sığmadığı durumda acele karar verirlerse buradan doğru - adaletli bir karar çıkmaz.İnşallah tüm takımlar suçsuz çıkar. Bunu sağlayacak en iyi savunma yetkisi onlarda. İnsanlara esnekliği en az bir savunma süreci veriyorsunuz. TFF hiç hakem raporlarından bahsetmiyor. Bu işin bu şekilde gitmeyeceği kararındayız. Bizimle ilgili verilecek karar bizim kontrolümüzde değil. Son aşamaya geldiğimiz bu süreçte TFF'nin güven tazelemesi gerekmektedir. Tüm bunları söylerken onların yerinde olmayı istemezdim ama emin olun siz de bizim yerimizde olmak istemezdiniz. Bu çocuk oyuncağı değil, yeter artık. Futbol toplumumuzda ayrıştırma nedeni haline geldi.Perşembe günü Genel Kurul var. Burada TFF'nin istediği veya kulüplerin istediği bir önerge Divan'a verilerek herkese söz hakkı verilecek. Biz Fenerbahçe olarak çıkacağız ve pozitif-negatif yönleri açıklayacağız. Netice olarak bu önerge oylanacak kabul edilecek ya da edilmeyecek. Genel Kurul üyeleri bir karar verecek. Biz Fenerbahçe olarak bu önergenin dışında ne yapmamız gerektiği için seri toplantılar yapacağız. Alacağımız yol haritasına göre eğer ihtiyaç duyarsak Fenerbahçe'nin Genel Kurulu'na çağrı da bulunacağız. Bunu Cumartesi günü de söyledik. İhtiyacımız olabilir dedik. Orada çıkacak karar yol haritamızı belli edecek.Bizim derdimiz doğru bir inceleme - soruşturma süreci yapılması. Bunun başında gelen şey savunmadır. Onlarca kişinin 20 günde savunma yapması gerektiğini manidar buluyoruz. Yaşananlar UEFA baskısı altında yapılmasın. 58. madde için bazıları değişsin diyor bazıları değişmesin diyor. 58. maddenin kendisine bakınca diğer federasyonlar ile bağdaşmıyor. UEFA bile 58. maddeye hayretle bakıyor. Almanya, İngiltere'ye bakınca a, b, c, maddeleri falan var, küme düşme en sonda. Bize bakınca teşebbüse eyleme küme düşme var. Ama bu iş öyle bir hale geldi ki Fenerbahçe için özel bir hale getirildi. 26 Ocak'ta 58. madde değil başka bir madde konuşulacağı söyleniyor.Bazıları okuduklarını anlamıyor. 6222'nin değişmesi gündeme geldi. 18 kulübün EVET dediği kanunun değişmesi gündeme geldi. Kulüpler Birliği bir duruş sergiledi ve değişikliğe gidildi. Aziz Yıldırım için çıkıyor denmesine rağmen bizim arkadaşlarımızın tutukluluğu devam ediyor. Kanun çıktıktan sonra toplantıda dedim ki "Bir duruş sergiledik, 6222'de değişiklikler oldu. Şimdi 58. maddeyi konuşmalıyız. Toplam 8 takımı ilgilendiren bir konu var. O nedenle Kulüpler Birliği'nin haritasını konuşmalıyız." Burada konuşulanlar çarpıtılarak verilmeye başlandı. 58. madde uygulanırsa şike yapan her takım küme düşer. Biz 58. madde değişin istemiyoruz. Etik Kurulu incelemelerini yapsın ve cezayı uygulasın. Fenerbahçe'nin ve benim düşüncelerimiz hiç değişmemiştir. Takımların küme düşmesi gerekiyorsa düşsün. Toplantıda alınan kararlar dışarıya yanlış sızdırıldı.3 Temmuz'dan bu yana çok zorlu bir süreç yaşanıyor. Allah, TFF'nin de yardımcısı olsun. 7 ayda çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Kimse bu olanları bilseydi gelip de TFF Başkanı olmak istemezdi. TFF, bugün veya bugünden sonra Disiplin Kurulu tarafından herhangi bir maçta şike yapmış kanaatine varırsa, şimdi o maçın hakemi ve gözlemcisi var. Şimdiye kadar rapora yansıyan bir şey olmadığını biliyoruz. Takım şike ile suçlanıyorsa TFF neden hakemlerine, gözlemcilerine bakmıyor. TFF'nin tüm oklarını kulüplere çevirmesi doğru mudur? Hepimizin bilgisine inandığımız insanlara maçları yeniden izletip yeni bir rapor yazılması gerektiği doğru olmaz mı? Netice olarak görüyoruz ki bir karar verilecek. Bu karar, kesinlikle yargıdaki arkadaşlarımızın sürecine tesir edecek. Yanlış bir karar alırlarsa tutuklu olan veya olmayanların da yargı süreçlerine tesir eder. Bir karar verirlerse Türk adaleti haklı bulursa, şike yapmadığını kabul ederse biz nasıl geriye döneceğiz? Maddi olarak nasıl geri döneceğiz? Geri dönmek istersek kim bu parayı ödeyecek? TFF mi? TFF'nin Yönetim Kurulu Üyeleri mi? Ortaya çok büyük maddi-manevi tazminatlar çıkar. Türk adaleti ve yargısıyla paralel olarak kararlar verilmelidir.Terry'nin ırkçılık davası oldu. İngiltere Federasyonu karar almak için yargının kararını bekledi. Biz bunu söyledik ama onlar bunları dinlemek istemiyor. Bizim TFF ile ters düşmemiz 24 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi kararına ters düştü. Biz bunu kabul edemedik. Savunma hakkımızı kullanamadan Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Hazırlıklı olursanız sorun olmaz da hazırlıksızsanız sorun yaşanır. Ne olduysa 15-24 Ağustos arasında birşeyler oldu, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Aynı gece Trabzonspor'un dahil edildiği haberi geldi. TFF bunun UEFA kararı olduğunu söylüyor, Trabzonspor'un alındığı kararının UEFA tarafından alındığını söylüyor. Peki burada TFF'nin kararı nerede?TFF işi aceleye getirmemeli, aklı selim kararlar vermelidir. Fenerbahçe bir spor kulübüdür. Bir tüzüğümüz var. 26 Ocak'taki Genel Kurul sonrasında ortaya çıkacak duruma göre toplantılarımızı yapacağız. Burada yol haritamızı belirleyeceğiz. İhtiyaç olursa Genel Kurul'umuzu toplayacağız. Herkesin yüreği rahat olsun. Öyle kararlar üretmeliyiz ki kimseyi rahatsız etmesin, herkes uygun görsün. Biz yetkilerimizi çok iyi biliyoruz.Son günlerde halka korku pompalanıyor. Nerede bir takımın hatasından dolayı UEFA, tüm ülkeyi ihraç ettiğini gördünüz. Neden kimse merak etmiyor? Biz biraz araştırdık, böyle bir örneği görmedik. 3 Temmuz sabahı başladı, tapeler okuduk, genelde Fenerbahçe aleyhinde. TFF'nin en büyük hatası çok fazla canlı iletişim yapıldı. Programlara katılındı. Burada bazı söylemler oldu, zamanla da bunların pek çoğu gerçekleşmedi. Bizim aldığımız intiba kamuoyumuzun etkilenmesiydi.. Federasyon, yargıyı bekleyeceğim dedi. Ortaya bir Etik Kurulu raporu atıldı. Bu raporun yanlış kişilerin eline geçmiş olmasından dolayı çok rahatsızız. Rapor yazıldı, böyle, böyle şeyler denildi. 21 Temmuz itibariyle gelen bilgiler yazıldı. Başkan çıktı, "yeniden yazılacak" dedi, "değişebilir" dedi. "Savunmalar alınmadan yapamayız" dedi. Bazı yerlerde bu rapor devamlı işlendi. UEFA'nın olağandışı harekete geçmesini 3 şeye bağlıyorum. 1.'si basında çıkan haberler. 2. konu TFF'nin bazı yetkililerinin UEFA'ya gayri resmi bir şekilde söylemler bulunup, onları belki de harekete geçirmeye çalıştılar. 3. de Etik Kurulu raporu. Bu rapor yetersiz bir rapordur. 24 Ağustos'un önemi Şampiyonlar Ligi'nin dışında transferi de etkiledi. Oyuncularımızı elden çıkartmak zorunda kaldı. Nispeten daha güçsüz bir takımla mücadele etmek zorunda kaldık. Her şey Cornu'nun Mehmet Berk ile yaptığı toplantı sonrasında gerçekleşti. Bir mektup yollandı, bunda kendimizi Şampiyonlar Ligi'nden men etmemiz gerektiği yazıyordu. Biz etmezsek TFF edecek. O da yapmazsa UEFA yapacak dendi. 1 gün sonra biz böyle bir karar veremeyiz dedik. Bunu hem yazılı hem de sözlü olarak ifade ettik. Aynı gün saat 16.00 sularında TFF yetkilileri ile buluştuk. Ellerine örnekler verdik. "Biraz dik durun bu karar kolay değil. Zamanında Milan ceza aldı ama Şampiyonlar Ligi'ne gitti" dedik. İlerde tazminatlar söz konusu olur dedik. Orada ikna edemedik. Aynı akşam Şampiyonlar Ligi'nden men edildik. Aynı gün karardan 1-2 saat önce Şampiyonlar Ligi kurasında adımız var, karar sonrasında da başka bir yazı var. 2 gün sonra da "Siz bizi suçlu görüyorsunuz" dedik. O iki-üç ayda yaşanan süreç hala yaşanıyor. Fenerbahçe milletin ağzına sakız olmuş durumda. Biz olacakları tahmin ettik ve "Bizi düşürün" dedik. Bu da dikkate alınmadı ve ligler başladı.UEFA bu işin içine girmedi, UEFA bu işin içine sokuldu. Fenerbahçe olarak tüm bunlardan sonra hala bu sürecin başındakilerinden hala bu iki kişi olması dayanılmaz bir hale geldi. Haksız yere olan bir olay var, hakkımızı korumaya çalışıyoruz, raporu kullanmaya çalışıyoruz. Cornu'nun ifadesinin çekildiğini TFF açıkladı ama CAS bunu kabul etmedi. Lutfi Arıboğan bazı söylemlerde bulunmuş. Bunlar cılız açıklamalardır. Gerçeği yansıtmamaktadır. Cornu'nun ifadesinin çekildiği belki kendisine de iletilmedi. Ben Arıboğan'la yüzleşmeye hazırım, avukatımıza güveniyorum.Hukukta verilmiş bir ifade, hem de Cornu gibi bir insanın bu ifadeyi geri çekmeye yetkisi yok. Avukatlarımızın evrakın geri çekilmesine mani oldu. Bu bizim en büyük tutanağımızdır. TFF diyor ki; biz bir karar üretirsek Türkiye'de yer yerinden oynar, lütfen siz bu kararı bize yazın. Tepki olmaz.. Biz Fenerbahçe camiası olarak bunları yaşadık. CAS'a güveniyoruz. Yarın CAS negatif bir karar verirse bu iş bitmeyecek. Biz yürümeye devam edeceğiz. bahsettiğimiz kişiler "Biz Cornu'yu mahkemeye vereceğiz" dediler. 2 ay geçti, hala dava açma zahmetinde bulunmadılar mı? Helvacı ve Arıboğan'ın sözlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Ben TFF Başkanı'nın yerinde olsam kimlerle yola devam ettiğimi gözden geçiririm...9 ana dalda yarışıyoruz. Olimpiyat takımının 3'de 1'i bizden oluşuyor. Amiral gemi futbol takımıdır. 210 güne yakın bir zaman geçti. Taraftarımız kongre üyelerimiz, teknik kadromuz ne kadar zor süreçten geçtiğimizi herkes biliyor. Tüm bunlara rağmen bugün futbol takımımız ligde 2. sırada. Bayan - Erkek basketbol takımının başarıları var. Aynı şekilde voleybolda da ve amatör dallarda da aldığımız başarılar ortada. Tüm bunlara rağmen 104 yıllık çınarı deviremediler. Taraftarımızın çok önemli bir desteği var. Taraftar bu haksızlıklara rağmen dimdik ayakta bize destek oluyorlar. Çınarı çok mücadele etmelerine rağmen deviremediler. Biz liderlikte çok iddialıyız. 34 maçın sonunda herkes görecek takımımızın nerede olacağını.. Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe Yönetim Kurulu transferde de durmuyor. Sow ile görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belli olacak. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Biz görüşmeye başladığımızı KAP'a açıklamadan birini söyleyemeyiz. Sow'u açıkladık, konuşabiliriz. Kimse boş durmuyor. Sırası geldiğinde isimleri de açıklarız. Güçlü Fenerbahçe olmaya devam edeceğiz, taraftarlar güvensinler...7 ayda medya açısından konuya adil bakan herkese teşekkür ediyorum. Rakiplerimize nötür duranlara teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Futbol takımımıza ve Aykut Kocaman'a herşeye rağmen teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü taraftarlarımıza ediyoruz...