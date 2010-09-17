-ÇOCUK ÖLÜMLERİ AZALDI LONDRA (A.A) - 17.09.2010 - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, 1990 yılından beri, 5 yaşına gelmeden ölen çocuklarının oranının üçte bir azaldığını bildirdi. UNICEF, halen günde 22 bin çocuğun 5 yaşına varamadan öldüğünü, çocuk ölümlerindeki azalmaya rağmen, bu konuda dünyanın 2015 yılında hedeflediği noktaya varılmasının uzak bir olasılık olduğunu kaydetti. Beş yaşın altındaki ölümlerin 1990'da 12,4 milyon olduğunu, bu rakamın 2009 yılında 8,1 milyona gerilediğini kaydetti. UNICEF rakamlarına göre 1990'da binde 89 olan 5 yaş altı çocuk ölüm oranı, 2009'da 60'a düşürüldü. Bu, 1990'a göre günde 12 bin çocuğun hayata tutunduğu anlamına geliyor. Geçen yılki çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı Hindistan, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Pakistan ve Çin'de meydana geldi. Çocuk ölümlerindeki en yüksek oran ise Sahraaltı Afrikası'nda. Bu bölgede her 8 çocuktan biri 5 yaşına girmeden hayatını kaybediyor. Sahraaltı Afrikası'ndaki çocuk ölüm oranları gelişmiş ülkelerin 20 katı civarında. Güney Asya bölgesi, çocuk ölümleri açısından ikinci sırada. Bölgedeki her 14 çocuktan biri 5. yaşgününü kutlayamadan hayatını kaybediyor. BM'nin Binyıl Kalkınma Hedefi 4'e göre 5 yaşın altındaki çocuk ölüm oranlarının 1990'dan 2015 yılına kadar üçte iki oranında azaltılması planlanıyor.