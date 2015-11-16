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Çocuk mahkum intihar etti!

E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan 15 yaşındaki E.N., kendini asarak intihar etti

16 Kasım 2015 18:34

Trabzon'da Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan 15 yaşındaki E.N., B1 koğuşunun kapısına kendini asarak intihar etti. Çocuk tutuklunun, ıslahevi olmadığı için cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Bir süre önce hırsızlık işlediği gerekçesiyle gözaltına E.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bahçecik E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nun iki katlı çocuk koğuşunda kalan E.N., önceki gün vardiya değişimi sırasında alt kata indi ve çamaşır asmak için kullanılan iple kendini astı.

 

Hastanede yaşamını yitirdi

 

İleri Haber'e göre, koğuştaki diğer mahkum çocuklar E.N.'nin kendini astığını farketti ve infaz kouma memurlarına haber verildi. Acil servise alınan E.N. ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Boynunun kırıldığı belirlenen E.N., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir psikolojisi bozuk olan E.N.'nin Gümüşhane'de toprağa verileceği açıklandı.

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