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Çocuk Köyü'nü 4 günde 11 bin çocuk ziyaret etti

BALIKESİR, (DHA)-Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun yarıyıl tatili dolayısıyla Çocuk Köyü’nü ücretsiz yapması büyük ilgi gördü

25 Ocak 2018 14:25

BALIKESİR, (DHA)-Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun yarıyıl tatili dolayısıyla Çocuk Köyü’nü ücretsiz yapması büyük ilgi gördü. 20-24 Ocak tarihlerinde  köyde toplamda 11 bin çocuk eğlenirken, 14 bini aşkın yetişkin de çocuklarını eğlendirmek için Çocuk Köyü’ndeydi.

Öğrencilerin yarıyıl tatili başlamasının ardından 4 günlük kısa bir sürede Çocuk Köyü rekor ziyaretçi akınına uğradı Başkan Zekai Kafaoğlu’nun karne hediyesinden dolayı mutlu olan çocuklar aileleri ile birlikte Çocuk Köyü’nde doyasıya eğlendiler.

Çocuk Köyü’nün 15 gün boyunca ücretsiz olmasından büyük memnuniyet duyan ve ve Kafaoğlu’na teşekkürlerini belirten veliler “Başkanımız hem bizim cebimizi düşündü hem de çocuklarımızı. Çocuklarımız mutlu oluyor, bunu başkanımıza borçluyuz. 15 gün boyunca her gün Çocuk Köyü’ne gideceğiz. Çocuklarımız burada çok eğleniyorlar” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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