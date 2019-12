'Çocuk koğuşunda tecavüz' iddiası

T24 - Antalya'nın Kemer ilçesinde Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine 17 yaşındaki hırsızlık zanlısı gencin, cezaevinin çocuk koğuşunda 15 çocuk tutuklunun tecavüzüne maruz kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili 15 zanlı yargılanacak.





Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca düzenlenen iddianamenin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle açılan dava, merkez Dömemealtı ilçesindeki Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2009 Ağustos ayında yaşandığı öne sürülen cinsel istismar suçlamasını ortaya çıkardı.





Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 2 Ağustos'ta hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan Z.D'nin (17), aynı gün sevk edildiği Antalya L Tipi Cezaevi'nde 15-18 yaş arasındaki çocuk tutukluların bulunduğu B1 ünitesindeki koğuşa konulduğu belirtilen davanın iddianamesinde, Z.D'nin aynı gün ''koğuş mümessili'' olarak nitelenen B.K. (17) ile ''yardımcısı'' U.S. (17) tarafından boş bir odaya kapatıldığı ileri sürüldü.





Bu odada iki zanlı tarafından paspas sapı ile dövüldüğü ve jilet parçasıyla korkutularak tecavüze maruz kaldığı öne sürülen iddianamede, iki zanlının daha sonraki süreçte de zaman zaman Z.D'ye zorla cinsel saldırıyı sürdürdükleri kaydedildi. İddianamede, 2 zanlının teşviki ile 13 zanlının da ''korkutularak'' Z.D'ye cinsel saldırıda bulundukları belirtildi.





Mağdur Z.D'nin, cinsel saldırıyı kimseye söylememesi için ölümle tehdit edildiği de ifade edilen iddianamede, Z.D. için verilen doktor raporu, mağdur, tanık ve kısmen sanık ifadeleriyle suçun gerçekleştiğinin anlaşıldığı vurgulandı.







7 çocuk tahliye edildi







Çocuk tutukluların bulunduğu iki koğuşta yaşandığı iddia edilen cinsel saldırı suçlamasına yönelik soruşturmanın, koğuşa getirilen ve dövülen bir başka çocuğun bağırması ve olayı infaz koruma memurlarına bildirmesi, bu çocuğun, Z.D'nin de maruz kaldığı cinsel saldırıyı ilgililere anlatmasıyla başlatıldığı öğrenildi.





Ağustos ayı süresince cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edilen Z.D'ye, Antalya'da doktor raporu alındığı ve çocukta cinsel saldırı bulgusuna rastlandığı öğrenilirken, mağdur çocuğun bu süreçte tahliye edilerek memleketine döndüğü belirlendi.





Cinsel saldırı suçlamasına yönelik gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma kapsamında Z.D'nin, yaşadığı kentteki Cumhuriyet Savcılığına, avukat ve sosyal hizmet uzmanı bilirkişi eşliğinde ifade verdiği, savcılık ifade tutanağında çocuğun, maruz kaldığı iddia edilen olayın hala etkisinde olduğu ve gözlerinin dolarak ağladığının görüldüğü bildirildi. İfadesinde, maruz kaldığı cinsel saldırılar sırasında jiletle yaralandığı, psikolojisinin bozulduğunu anlatan Z.D'nin, savcılıktan doktora sevkinin yapılmasını istediği öğrenildi.





Z.D'nin maruz kaldığı olay nedeniyle ruh ve beden sağlığının bozulduğu, psikolojik tedaviye alındığı, yürütülen soruşturma sürecinde haklarında dava açılan C.H. (17), İ.Y. (15), Ş.B. (17), V.A. (18), H.A. (17), Y.C.A'. (18) ve M.Ç'nin (15) Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildiği belirlendi.







15 yıldan az olmamak üzere ceza talebi







Tutuksuz yargılanacağı öğrenilen 7 zanlı ile halen Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan V.D. (17), K.G. (16), B.K. (17), S.H. (18), U.K. (17), U.S. (17), Z.E. (15) ve B.Ç'nin (16) yer aldığı 15 zanlının her birinin, ''Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'' suçunu düzenleyen TCK'nın 103 maddesinin ağırlaştırıcı hükümleriyle birlikte 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Zanlılardan S.B, K.G. ve İ.Y'nin ayrıca tehdit suçlamasıyla cezalandırılması da istendi.





Savcılık, davada yargılanacak 15 yaşındaki zanlılar için de ilgili yasa gereği indirim hükümlerinin uygulanmasını talep ederken, yargılamanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bir süre sonra başlayacağı öğrenildi.