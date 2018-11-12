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Çocuk, kamyonet kullanırken görüntülendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, 11-12 yaşlarında olduğu sanılan bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırttı

12 Kasım 2018 14:05

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde, 11-12 yaşlarında olduğu sanılan bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırttı.
Görüntüler Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi\'nde geçen Cumartesi günü çekildi. 11-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede kamyonet kullandı. Çocuk, kamyonet ile bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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