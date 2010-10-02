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ÇOCUK KAÇIRMADA 3 TUTUKLAMA  İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 10:25

-ÇOCUK KAÇIRMADA 3 TUTUKLAMA  İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Fatih'te, pazarda alışveriş yapan annesinin yanından 9 aylık bebeğin kaçırılması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.  Ayten-Tacettin Karagöz çiftinin 9 aylık bebekleri Burhan Karagöz'ün kaçırılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilen Sebahattin O, Kübra K. ve Mustafa K, savcılık sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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