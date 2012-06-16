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Dünya

Çocuk kaçakçısına idam cezası

Çin'de 223 çocuğu kaçırıp satmakla suçlanna 36 kişilik çetenin lideri idamla cezanlandırıldı

16 Haziran 2012 15:17

Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinde bir Çinli, 2009-2010 yılları arası 223 çocuğu kaçırıp satmak suçundan idam cezasına çaptırıldı.
 
Yünnan eyaletinde çocukları kaçırıp Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletinde satan 36 kişilik çeteden 28'inin kadın olduğu belirtilirken, Çücing şehrindeki Orta Halk Mahkemesi'nin 51 yaşındaki elebaşı için idam kararı verdiği bildirildi.

Diğer 35 çete üyesinin ise 3 yıldan ömür boyuna hapis cezasına kadar çeşitli cezalara çarptırıldığı açıklandı.

Çin'de çocuk kaçakçılığının en yaygın suçlardan biri olduğu biliniyor.

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