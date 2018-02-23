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Çocuk istismarını önleme komisyonu ilk toplantısını yaptı

İstismar suçundan hüküm giyenlere tahliye sonrası elektronik kelepçe takılması gündeme geldi

23 Şubat 2018 10:37

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Adalet, Aile, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlarının oluşturduğu çocuk istimarını önleme komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, 28 ildeki çocuk izlem merkezlerinin artırılması ve kimyasal hadım düzenlemesi için yasada değişiklik yapılmasına karar verilirken, istismar suçundan hüküm giyenlere tahliye sonrası elektronik kelepçe takılması da gündeme geldi.

Çankaya Köşkü’ndeki toplantıda, çocuk istismarına karşı hem önleyici hem koruyucu tedbirlerin alınması amacıyla bir eylem planı hazırlanması kararlaştırıldı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre ilk komisyon toplantısına, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık etti. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda, çocuklara yönelik cinsel istismarın engellenmesi amacıyla yapılacaklar masaya yatırıldı. Komisyonun hızlı bir çalışma temposu izlemesi benimsendi. Yasal ve idari açıdan yapılması gerekenlerin kısa sürede belirlenerek, eylem planının Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, cinsel istismar konusunun eğitim müfredatında nasıl işlenebileceği değerlendirildi. Medyanın cinsel istismar olayları hakkında nasıl bir dil kullanması gerektiği üzerinde duruldu. Kamu spotlarıyla toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyen kişilerin aynı suçu tekrarlama oranının yüksek olduğu ifade edilerek, bu suçtan hüküm giyenlerin cezasını çektikten sonra serbest kalmaları durumunda elektronik kelepçe ile takip edilebileceği kaydedildi.

Temmuz 2016’da cinsel suçlarda kimyasal hadım düzenlemesi yapılmış ancak Danıştay, vücut butünlüğüne müdahalenin söz konusu olduğunu ve hükmün yasayla düzenlenmesi gerektiğini belirterek düzenlemeyi iptal etmişti. Komisyon, bu konuyu da karara bağlayacak. Edinilen bilgiye göre, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilecek. Cinsel saldırı suçlularının “tıbbi tedaviye tabi tutulacağına” dair madde revize edilecek. Yasada tedavinin tanımı, sınırı ve kapsamı açık şekilde yer alacak. İstismar mağduru çocukların korunmasına yönelik geliştirilen ve 28 ilde bulunan ‘Çocuk İzlem Merkezleri’nin sayısı artırılacak. Önümüzdeki hafta komisyon yeniden bir araya gelecek. Yapılan çalışmalar değerlendirilecek ve mevzuat değişiklikleri belirlenecek.

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