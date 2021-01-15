Çocuk istismarından tutuklandığı ortaya çıkmıştı; Marmara Üniversitesi'nde bölüm başkanı olan Doç. Dr. Abdüssamed Köse istifa etti

ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı ortaya çıkan, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse, öğretim üyeliğinden istifa etti. Karar üniversite tarafından duyurulurken, Köse'nin neden istifa ettiğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Marmara Üniversitesi'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir."

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Texas polis kayıtlarına göre Köse, 2015'te internetten mesajlaşarak bir çocukla tanıştı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Çocuğun evine gittiği sırada gözaltına alınan Köse, ABD'deki ruhsatının iptal edilmesini takiben Türkiye'ye döndü.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'de Psikoloji Bölüm Başkanı olan Köse, Marmara Üniversitesi'nin internet sitesinde "Samed Köse" ismiyle yer alıyordu.