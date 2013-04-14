Çocuk istismarında üst sınır 18 yıl

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına verilen cezalar artırılıyor. Üst sınır 18 yıl olacak. Mağdur çocuk engelliyse, ceza yüzde 50 oranında artırılacak.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı "Çocuk İstismarı Taslağı"nda sona gelindi.

Gölcük'te 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik istirmar olayıyla yeniden gündeme gelen taslakla, cinsel istismar suçlarına yönelik cezada üst sınır 18 yıl olacak. Mağdur çocuk engelliyse, ceza yüzde 50 oranında artırılacak.

15-18 yaş grubuna yönelik cinsel istismar suçlarına kamu davası kapsamına girecek, savcılık şikayet olmasa dahi dava açacak.

Mahkemeler Adli Tıp'tan mağdurun ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor istemeyecek.

Taslakla, pedofili hastalarına kimyasal hadımının önü de açılacak. Taslakta yer alan "çocuklara cinsel taciz ve istismarda bulunan pedofili hastalarına tıbbi müdahale yapılabilir" hükmünün uygulama içeriği ise Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenecek.

Taslağın üreme sağlığı bölümü ile ise kürtaj uygulaması düzenlenecek. İsteğe bağlı kürtaj sınırı 10 hafta olarak korunacak. Bu süre ensest ve tecavüz mağdurları için 20 haftaya kadar uzatılabilecek. Yasadışı kürtaj yapan hekime 8 yıl hapis cezası verilecek.

1 yıldır üzerinde çalışılan taslak önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sevk edilecek.