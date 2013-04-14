T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocuk istismarında üst sınır 18 yıl

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre, çocuk istismarlarında üst sınır 18 yıl olacak

14 Nisan 2013 17:45

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına verilen cezalar artırılıyor. Üst sınır 18 yıl olacak. Mağdur çocuk engelliyse, ceza yüzde 50 oranında artırılacak.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı "Çocuk İstismarı Taslağı"nda sona gelindi.

Gölcük'te 13 yaşındaki bir çocuğa yönelik istirmar olayıyla yeniden gündeme gelen taslakla, cinsel istismar suçlarına yönelik cezada üst sınır 18 yıl olacak. Mağdur çocuk engelliyse, ceza yüzde 50 oranında artırılacak.

15-18 yaş grubuna yönelik cinsel istismar suçlarına kamu davası kapsamına girecek, savcılık şikayet olmasa dahi dava açacak.

Mahkemeler Adli Tıp'tan mağdurun ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor istemeyecek.

Taslakla, pedofili hastalarına kimyasal hadımının önü de açılacak. Taslakta yer alan "çocuklara cinsel taciz ve istismarda bulunan pedofili hastalarına tıbbi müdahale yapılabilir" hükmünün uygulama içeriği ise Sağlık Bakanlığı'nın hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenecek.

Taslağın üreme sağlığı bölümü ile ise kürtaj uygulaması düzenlenecek. İsteğe bağlı kürtaj sınırı 10 hafta olarak korunacak. Bu süre ensest ve tecavüz mağdurları için 20 haftaya kadar uzatılabilecek. Yasadışı kürtaj yapan hekime 8 yıl hapis cezası verilecek.

1 yıldır üzerinde çalışılan taslak önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sevk edilecek.

ETİKETLER

cinsel istismarçocuktaciztecavüz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24