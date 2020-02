Çocuk istismarına karşı yürüdüler

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde CHP örgütü, \'Çocuk bedenime dokurma\' yazılı pankart açarak çocuk istismarına karşı yürüyüş gerçekleştirildi. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, \"Her yıl ortalama 36 bin çocuk gelin oluyor. Bugün 181 binin üzerinde çocuk gelin var\" dedi.

Karabağlar\'da çocuk istismarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşe CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kollarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, 5 milyon gencin işsiz olduğunu, uygulanan eğitim politikasıyla (4+4+4) binlerce kız çocuğunun ilkokul 4\'üncü sınıftan sonra eğitime devam edemediğini, çocuk gelinlerin sayısının her geçen gün arttığını, eğitimin devlet denetiminden çıkarılıp, dini vakıflara ve derneklere bırakıldığını öne sürdü. Yıldız, resmi verilere göre 2005 yılında 5 bin olan çocuğa yönelik istismar vakasının, bugün 18 bine yükseldiğini söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 115 hamile çocuk ile ilgili kayıtların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran hastane çalışanı İclal N.\'nin, yılda 450- 500 arası hamile çocuğun hastaneye geldiğini söylediğini belirten Başkanı Ali İhsan Yıldız, şöyle konuştu:

\"Her yıl, ortalama 36 bin çocuk gelin oluyor. Bugün 181 binin üzerinde çocuk gelin var. Bu korkunç bir insan hakları ihlalidir. Erken evlilik, cinsel istismarın, her türlü eylemin sürekli hale getirilmesine yol açmaktadır. Bunda en büyük pay, ülkeyi yöneten AKP iktidarınındır. Sözde din adamlarının fetvalarıyla çocuk evliliklerinin özendirildiği bir ülkede, çocuğa cinsel istismar önlenemez. AKP’nin geçen gün Mecliste kurduğu komisyon, milletin bu konudaki tepkisini yumuşatma hamlesidir. Çocuk istismarının asıl nedeni, son 16 yılda yaratılan Türkiye\'dir. Çarpık kentleşmenin arttığı, çocuk oyun alanlarının yok edildiği, çocuğun sadece sanal oyunlarla yetindiği koşullarda bu tür olayların artması kaçınılmazdır. AKP iktidarını, göstermelik komisyonlar kurmaya değil, Türkiye’nin de altında imzası olan Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ni hayata geçirmeye çağırıyoruz. Çocuk istismarı ancak bilimsel yöntemlerle çözülür.\"

