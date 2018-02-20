Çocuk istismarına karşı, 6 bakandan oluşan istismar komisyonu kuruldu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısnın ardından düzenlediği basın toplantısında, çocuk istismarları konusunda hükümet bünyesinde altı bakandan oluşan bir istismar komisyonu kurulduğunu söyledi.

Bozdağ, "Her türlü ahlaksızlığa ve saldırıya karşı çocukları korumak herkesin vazifesi. Öncelikle de hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin ve devlet kurumlarının başta gelen vazifesidir” dedi.

Komisyon başkanı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ olduğunu belirten Bozdağ, Adalet Bakanı Abdullah Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da komisyon üyesi olduğunu kaydetti.

Bozdağ, “Komisyonun kuruluş amacı, çocuklarımızın korunması konusunda bugüne kadar aldığımız bütün tedbirlerin gözden geçirilerek bundan sonra daha etkin koruma için neler yapılması gerektiği hususunu çalışmak ve en kısa sürede hükümetimize bir yasal ve idari açıdan yapılması gerekenler konusunda bir rapor sunmak olacaktır. Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir

"Yasal düzenleme gerektiren hususlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaştırılacak" diyen Bozdağ, "İdari tedbirlerle yapılabilecek hususlarda da, gerekli idari düzenlemeler yapılarak gerekli tedbirler alınacaktır. En ağır şekilde cezalar verilecektir, infazlar yapılacaktır, bu düzenleme içerisinde de cezaların artırılması konusu ayrıca ele alınacak. 12 yaşı doldurmamış olan çocuklarımıza dönük suçlarla ilgili ayrı cezai yaptırımlar getirilebilecek, başka da düzenlemeler mutlaka bu rapor sonucunda hayata geçirilecektir" diye konuştu.

Bozdağ şöyle devam etti: “Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Çocuklarımıza dönük cinsel istismar suçu başta olmakla birlikte bunu tamamıyla ortadan kaldırmak sadece hükümetin çalışmasıyla yapılacak bir şey değil. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle mücadele etmeliyiz. Bu konuda duyarlılığı birlikte artırmalıyız. Sadece cezalar ile bu meseleyi halledemeyeceğimizi hepimizin bilmesi gerek. Tabi en ağır cezalar verilecektir. Bu işin bir boyutu yani çocuklarımızın istismar edildikten sonra bir caydırıcı boyutu var. Burada sorumluluk 80 milyon insanın tamamına aittir. Birlikte mücadele etmeliyiz.”