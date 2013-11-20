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'Çocuk istismarı yurtlarda da devam ediyor'

Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’na 400'ü aile içi olmak üzere yılda ortalama 2 bin 600 çocuk istismarı dosyası geliyor

20 Kasım 2013 12:05

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Yağmur, Türkiye’de cinsel istismara uğrayan çocukların, yurtlarda da istismardan kurtulamadığını söyledi. Yağmur, “Dışarıdakiler mağdurları takip ediyor. Çocuklar hafta sonu yurtlardan izne çıktıklarında da bu kişiler tarafından kolaylıkla bulunabiliyor” dedi.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Yağmur, çocuk istismarıyla ilgili yılda ortalama 2 bin 600 dosya incelediklerini söyledi. Aile ve Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Zeytinburnu Belediyesi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Çocuklar Güvende’ sempozyumunda konuşan Yağmur, alınması gereken önlemleri anlattı. Uzman hekim sıkıntısı olduğunu belirten Yağmur, "Uzman olmayan hekimlerin yaptığı muayeneler başlı başına sıkıntı. Hekimin tecrübesi yoksa istismara uğrayan çocuğun yeniden muayeneye gelmesi gerekiyor. Bu durum süreci uzatıyor. Biz muayenenin bir kere de yapılmasını istiyoruz." dedi.

 

'Hakim ve savcılara eğitim verilmeli'

 

Hukuki süreçte de uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu aktaran Yağmur, ifade veren çocuğun doğru söyleyip söylemediğinin anlaşılması için mahkemelerin çocukla görüşmesi gerektiğini ve bu görüşmeyi yapıp ifadeyi alan kişilerin de eğitimden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Bir diğer sıkıntının da çocuğun rehabilitasyon süreci olduğunu vurgulayan Yağmur, "Daha biz çocuğu muayene ederken dışarıda anne-baba birbirleriyle kavga ediyor. Bu aşamada bu çocukların öncelikli olarak birkaç günlüğüne bir yerlere gönderilmesi gerekiyor. En sağlıklısı evdekilere sosyal destek verildikten sonra çocuğu göndermek" şeklinde konuştu.

 

'Yurttaki kontroller yeterli değil'

 

Doç. Dr. Fatih Yağmur, çocuk istismarının yurtlarda sürekli hale gelme ihtimaline de dikkat çekti: "Çocuklar yurtlara verdiğimizde sıkıntı bitmiyor. Yurttaki kontroller yeterli değil. Bu bölgedeki insanlar veya istismar işini sürekli yapan kişiler, o çocukların bu işi yaptığını biliyorlar ve o bölgeye yerleşiyorlar. Dolayısıyla çocuklar haftasonu izine veya çarşıya çıktıklarında bu kişiler tarafından kolaylıkla bulunabiliyorlar. Ensest olgusuyla yurda giden bir çocuk daha sonra bu işi yapar hale geliyor. Devamlı istismar ediliyorlar."

 

'Pedofililer takip eilmeli'

 

Pedofili sorununa da değinen ve önleyici takip yapılmasını savunan Yağmur, "Pedofililerle ilgili nokta atışı yapılması gerekiyor. Bu kişilerin adresleri tek tek çıkarılmalı ve o bölgedeki resmi kuruluşlara bildirilmesi gerekiyor. Daha sonra oradaki kolluk bu kişinin takibini yapabilmeli." görüşünü dile getirdi. Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu’na yılda ortalama 2 bin 600 istismar dosyası geldiğini belirten Yağmur, bunlardan ortalama 400’ünün ensest istismar mağduruna ait olduğunu belirtti.

 

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