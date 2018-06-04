Çocuk istismarı şüphelisi İngiliz, Aydın'da yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İNGİLTERE\'de çocuğa cinsel istismardan aranan D.S.H., Aydın\'da polislerin yaptığı operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen İngiliz uyruklu D.S.U., tutuklandı.
İngiltere\'de yaşadığı dönemde \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan hakkında işlem başlatılan D.S.H.\'nin, Aydın\'ın Didim ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı operasyonda yakalanan İngiliz D.S.H., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen D.S.H. tutuklandı.
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