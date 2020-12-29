Çocuk istismarı şebekesinde Jeffrey Epstein'in suç ortağı olan Ghislaine Maxwell'in 28 milyon dolarlık kefalet talebi reddedildi

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'in mahkemeden 28.5 milyon dolar kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Manhattan federal yargıcı Alison Nathan, geçen yaz tutuklanan Ghislaine Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Yargıç Nathan, Maxwell'in kaçma riski bulunduğunu söyledi.

Kurulan cinsel taciz ve çocuk istismarı şebekesinde hapishanede yaşamına son veren milyarder Epstein'le suç ortaklığı yapan Maxwell'in avukatları, kefalet için 28.5 milyon dolar sunmuştu. Avukatlar, Maxwell'in ev hapsine kalmasını önermişti.