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'Çocuk istismarı' raporu bir yıl sonra TBMM'ye geldi; görüşmelere AKP'den 15, CHP'den 40 milletvekili katıldı!

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Olaylarını Araştırma Komisyonu'nun raporu 23 Ocak 2017'de tamamlanmıştı

21 Şubat 2018 04:30

Hülya Karabağlı

Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Okulları Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait yurtlarda kalan erkek öğrencilere yönelik cinsel istismar skandalının ardından TBMM’de dört siyasi partinin ortak önerisiyle kurulan, “Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun raporu dağıtımından bir yıl sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Görüşmelerde iktidar ve muhalefet sıralarındaki boş koltuklar dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “316 milletvekilinin hazır bulunabileceği iktidar partisinden 5 kişiyle oturuyor. 130 milletvekilinin hazır bulunabileceği Cumhuriyet Halk Partisi 40 kişiyle oturuyor” diye duruma tepki gösterdi. Özgür Özel’i “15 sayın başkan, önemliyse eğer” sözleriyle düzelten AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan “Bu polemik yersiz bir polemik, gerçekten. Böyle önemli bir konuda sayısal verilerle iş yapmak doğru değil, ne dediğimizin daha kıymeti var” dedi.


CHP’li Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuşması şöyle:   

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, konu önemli tabii, buna siyasi partilerin, milletvekillerinin katkısının olması önemli; buna da açık davranıyorsunuz, bunu da takdir ediyoruz. Ama bir gerçek var, bu Komisyon neden kuruldu? Ensar Vakfı ve KAİMDER tarafından işletilen, onun kontrolündeki evlerde ortaya çıkan cinsel istismar meselesinin yarattığı toplumsal infial. Şu raporun içinde, sizin yazdığınız kısımda -emin olamadım, bilgisayarla arattırdım yukarıda arkadaşlara- "Ensar" ve "KAİMDER" kelimeleri geçmiyor. Bu kadar kayırıcı, bu kadar örtbas edici bir tutum içindesiniz.

İkincisi, 88 öneri var, başka bir düzenlemeyle kıyısından örtüşünden bir öneri örnek gösteriliyor. Sayın Tunç'la birlikte Soma Komisyonunda 138 sayfa öneri yazdık, bir tanesi dikkate alınmadı, hâlâ rapor bile görüşülmedi. Geçen hafta ortaya çıkan ve toplumda infial yaratan bu durumdan sonra bu raporun bugün gündeme alınmasını önerdik -zaten herkesin gündemi- o siyasi partiler de getirdi, o sayede, maalesef, rapor görüşülüyor ama…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …Komisyon Başkanı olarak hem bütün Başkanlık Divanını dörtte 4 almayı bilecek AKP, kimseyle ortaklaşmayacak, ondan sonra kendi raporlarının dahi takipçisi olmayacaklar. 435 gün sonra görüşüldü. 435 gün boyunca bu raporun bu Meclise gelmemesi en başta büyük bir ayıptır. Şimdi Sayın Bakan birazdan konuşacak, umuyorum şöyle bir katkı sağlar: 6 bakan görevlendirilmiş. Bence bu Komisyonu üyeleriyle birlikte -resmî olmayabilir, informel olur, olur olmaz her şey tahsis edilen Meclis Genel Sekreterlik toplantı salonunda olur- 6 bakanın derhâl dinlemesi, bu raporu incelemesi ve önerilerini alması ve tüm partilerin üzerinde ortaklaştıkları konularda hızlı, ortak akılla yasama çalışmalarına geçilmesi lazım. Yoksa biz biliyoruz veya işte, "Başkasının tecavüzcüsü kötüdür ama bizim taraftan olunca ismi bile anılmasın, örtbas edilsin.", bu doğru bir yaklaşım değil, cesaret artırıcı bir duruma geliyor. Bu konuyu son derece önemsiyoruz. Son olarak, ben Sayın Bakanın Ensar ve KAİMDER'in isminin bu raporda geçmemesini bu Komisyonun kuruluş gayesiyken normal karşılayıp karşılamadığını Hükûmet adına da dile getirmesini bekliyorum.

 

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