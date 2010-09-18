-ÇOCUK İSTİSMARI PAPA'YI ÜZDÜ LONDRA (A.A) - 18.09.2010 - Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, Katolik Kilisesindeki çocuk istismarı iddiaları konusunda "derin üzüntü içinde" olduğunu söyledi. İngiltere'ye dört günlük resmi ziyareti çerçevesinde başkent Londra'da temaslarda bulunan Papa, Westminster Katedralinde ayin düzenledi ve burada yaptığı konuşmada, "tacizlerin yol açtığı acıdan endişe duyduğunu" kaydetti. Papa 16. Benediktus, "Bu konuşulamayacak suçların masum kurbanlarıyla ilgili duyduğum derin üzüntüyü dile getirmek istiyorum. Bu probleme sorumlulukla eğilme yönündeki çabalara minnettarım." dedi. Bugün Papa, Başbakan David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve muhalefetteki İşçi Partisi'nin başkan vekili Harriet Harman'la görüştü. Londra'daki Hyde Park'ta bu akşam Papa'nın düzenleyeceği ayine 80 bin kişinin katılması bekleniyor. İngiliz basını, Papa'nın ziyareti sırasında saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilerek gözaltına alınan 6 kişinin, gözaltında tutulmaya devam edileceğini duyurdu. Papa 16. Benediktus, Londra'nın ardından yarın Birmingham'a geçecek ve daha sonra İngiltere'den ayrılacak.