Çocuk istismarı Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde çocuk istismarı var. AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Komisyonu’nda bekleyen ve Meclis’te, ‘Çocuk Hakları Komisyonu’ kurulmasını öngören kanun teklifine öncelik vereceklerini söyledi. CHP çocuk istismarında 9 maddelik eylem planı hazırladı. MHP, kadın, çocuk ve hayvana şiddette araştırma önergesi verdi.

TBMM’de daimi bir komisyon kurulmasının önemine dikkat çeken AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Çocuğa yönelik Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarını Araştırma Komisyonu” raporunun da, Genel Kurul’da görüşmelerinin sağlanacağını belirtti.

“Çocuğa yönelik istismar, kadına yönelik şiddet AKP döneminde arttı”

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, çocuk istismarı konusunda 6 bakanlıktan oluşan bir komisyon kurulmasının bir tür yasak savma ve çözüm üretmekten ziyade konunun üstünü kapatma girişimi olduğunu belirterek, “Çok farklı boyutları olan bu büyük ve acil çözülmesi gereken sorun ancak toplumun, bilim insanlarının, siyasi partilerin katılımıyla oluşan ortak bir akılla çözülebilir” dedi.

Çocuklara yönelik istismarın, şiddet ile kadınlara yönelik şiddetin en çok AKP döneminde arttığını ifade eden Bingöl, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre, son 10 yılda çocuğa yönelik cinsel istismar davaları yüzde 700 arttığına dikkat çekti. Bingöl, yazılı açıklamasında, “Son günlerde yaşanan ve toplumun bütün kesimlerinde infiale neden olan çocuk istismarı konusunda AKP çözüm amaçlı olmayan göstermelik adımlar atmak zorunda kalmıştır. Ancak bu sorunun çözümüne dönük hiçbir programı, projesi ve yol haritası bulunmamaktadır” dedi.

“AKP bu sorunun çözümü konusunda ciddiyse şu adımları atmalıdır” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl’ün açıkladığı 9 maddelik eylem planı şöyle:

“TBMM Bünyesinde daimi bir çocuk komisyonu kurulmalı”

-TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmalıdır. Bu komisyona farklı alanlardaki bilim insanları davet edilmeli, dinlenmeli, çözüm önerileri alınmalıdır. Konu geçmişe dönük tüm olaylar üzerinden incelenip olguya dönük somut çözümler üretilmelidir.

-Daha önce defalarca yaşanılan bu acı olaylar neticesinde kurulan komisyonların raporları Karaman Olayında olduğu gibi görmezden gelinmemeli, derhal TBMM Genel Kurul gündemine alınmalıdır.

- Cumhuriyet Halk Partisi’nin konu ile ilgili verdiği Araştırma ve Soru Önergeleri ciddiye alınmalı, Milli İradenin yansıması olan TBMM bu konuda ivedi olarak tüm olayların çözümü noktasında hareket etmelidir.

- Sivil toplum örgütleri ile işbirliği acil bir biçimde yaşama geçirilmeli, toplumun tüm kesimlerinin görüşleri ile ortak akıl harekete geçirilmelidir.

-Toplumsal duyarlılığın yükseltilmesi için bütün toplumu kapsayacak kampanyalar başlatılmalı, daha önce defalarca olduğu gibi göstermelik girişimlerle konunun üstü kapatılmamalıdır.

-Çocuk evliliklerine izin verilmemesi, istismarların en ağır biçimde cezalandırılması ve kadınların yaşam hakkının güvenceye alınmasına dönük kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Çocuk istismarının etkin şekilde cezalandırılması sağlanmalı, çocukların mağdur olduğu durumlarda, mağduriyetin giderilmesine öncelik verilmelidir.

- Çocukların şiddet döngüsü ve suç döngüsü içinde kalmalarına izin verilmemelidir.

- İlgili Bakanlıklar TBMM’nin yönlendirmesi ile etkin ve yetkin olarak çalışmalı, konunun üstünün kapatılmasına izin verilmemeli, geçiştirmek için değil çözüm üretmek için çalışılmalıdır.”

MHP önergesini öne çekti

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun TBMM Başkanlığı’na bir süre önce, “Başta kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere, kendine yönelik şiddet türü olan intihar ve diğer canlılara yönelik şiddet davranışları da dahil olmak üzere; toplumda yaşanan şiddet olaylarının sebeplerinin tespit edilerek, çözüme yönelik çalışmalar” ilgili araştırma önergesi bugün gündemini ön sıralarına çekilecek ve genel kurulda görüşülecek.

MHP, önerge gerekçesinde, Türkiye’deki şiddetle ağır tabloya yer vererek şöyle demişti:

“10 çocuk babası tarafından öldürüldü”

Bu bilgilere göre, 2017 yılında 409 kadın öldürüldü. Sadece Aralık ayında 45 kadın en yakınları tarafından cinayete kurban gitti. Aralık ayında 41 çocuk, 2017 toplamında ise 387 çocuk cinsel istismara uğradı. Bu yıl öldürülen 20 çocuğun yarısı, yani 10 çocuk babası tarafından öldürüldü. Henüz birkaç gün önce babası tarafından öldürülen iki küçük kızımızı acıyla toprağa verdik. Sayı 10’dan 12’ye yükseldi.

2017’de kadınların 88’i kendi hayatına dair karar almak, 30’u boşanmak istediği için öldürülürken; 134 şüpheli ölüm ve 110 tespit edilemeyen kadın cinayeti gerçekleşti. Yine yapılmış araştırmalardan elde ettiğimiz bilgilere göre, 2010 yılından bu yana 1915 kadın öldürüldü. Ölen kadınlarımızın 1193‘ünün faili (yüzde 62‘si) kocası, erkek arkadaşı, eski kocası ya da eski erkek arkadaşıydı. 213 kadın babası, oğlu ya da erkek kardeşi tarafından öldürüldü. 114 kadının faili ise erkek akrabası oldu.

Uygulanan şiddetin kurbanları kadın ve çocuklarla sınırlı kalmamıştır. Yaşamımızı paylaştığımız canlılar, başta hayvanlar olmak üzere, bazen işkence görerek bazen de öldürülerek artan şiddet olaylarının kurbanları olmuştur.

Şiddetin tek boyutu sadece dışarıya, yani canlı veya cansıza yönelik zarar verme şeklinde değildir. Bir diğer türü kişinin kendine yönelik uyguladığı şiddet yani bedene zarar verici self mutilasyon uygulamaları ve intihardır.

İntihar istatistikleri şiddetin bu yönünü de bize sunmaktadır. 2016 yılında 3 bin 64 kişi intihar ederek yaşamını sonlandırmıştır. Bunların %76,1’i erkek, % 23,9’u kadındır. 2017 verileri henüz açıklanmamıştır.