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Çocuk istismarı, kadına şiddet ve doğa için yürüyen 3 kadın Bandırma'da

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla "3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne" sloganıyla geçen cumartesi günü Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen kadınlar Balıkesir’in Bandı

08 Mart 2018 20:06

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla \"3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne\" sloganıyla geçen cumartesi günü Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen kadınlar Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı.
‘Çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına’ dikkat çekmek amacıyla Çanakkale’den Ankara\'ya yürümek için yola çıkan Çanakkale\'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe Köyü’nden Dilek Taş, Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli\'den Nursel Karagöz’ün ‘8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde durakları Balıkesir’in Bandırma ilçesi oldu. Kent girişinde kalabalık bir grup kadın tarafından karşılanan 3 kadın, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamalarına katılmak amacıyla Bandırma’da olduklarını belirtti. Kadınlar adına konuşan Dilek Taş, 5 günden bu yana 109 kilometre yol yürüdüklerini söyleyerek, Ankara’ya varışlarının 35-40 günü bulacağını ve yol boyunca ‘Çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına’ karşı topladıkları imzaları TBMM’ye sunacaklarını aktardı.
Yol boyunca halkın kendilerine yaklaşımının son derece olumlu olduğunun da altını çizen Taş, “Kadın arkadaşlarımızın Bandırma’da düzenlediği 8 Mart etkinliklerine katılabilmek için yürüyüşümüze Biga’da ara verip buraya geldik. Yürüyüşümüze tekrar Biga’dan devam edeceğiz. Neden yürüyoruz? Son günlerde sistematik şekilde artan çocuklara ve kadınlara yönelik istismar, kadın cinayetleri, hayvanlara tecavüze varan uygulamalar. Bir yozlaşma içine girdik hepimiz. Bunu görünce köşemizde oturmamız mümkün değildi. Bizim her şeyimiz artık sanallaştı. Her şeyi sosyal medya üzerinden hallettiğimizi sanıyoruz. Bizim vicdanlarımız çocuklarımıza tecavüz edilmesine, çocuklarımızın geleceğine el uzatılmasına  razı olmadı, vicdanlarımız susmadı. TBMM’ye sunmak üzere taleplerimiz var. Yol boyunca da imzalar topluyoruz. Bu taleplerimiz içinde doğadan hayvanlara, kadın cinayetlerine kadar birçok konu yer alıyor” dedi. Her gittikleri yerde o yörenin geleneksel kıyafetlerini giyen kadınlar, Bandırma’da Çerkez halk kıyafeti giyerek eylemlerine devam etti.

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