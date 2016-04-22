Çocuk istismarcısı Muharrem Büyüktürk’ün görev yaptığı okulun müdürü görevden alındı

Karaman'da 10 çocuğa cinsel istismar suçundan 508 yıl 3 ay hapis cezası alan sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'ün, görev yaptığı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nun müdürü ile 2 müdür yardımcısı görevden aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Karaman'da infal yaratan Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Mezunları Derneği'nin (KAİMDER) kayıt dışı yurt olarak kullanılan 10 öğrenciye cinsel istismarda bulunan sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk, yargılandığı Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada mahkum edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen Muharrem Büyüktürk'ün, görev yaptığı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Ayhan Yılmaz, Müdür Yardımcıları Fikret Çelik ve Mustafa Türk, bugün görevden alındı.

Okul yöneticileri Yılmaz, Çelik ve Türk, cinsel istismardan mahkum olan sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'ün yargılandığı davanın duruşmasında tanıklık yapmıştı.

Karaman'da sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'ün, 2012 yılından itibaren Ensar Vakfı ve KAİMDER evlerinde çocuklara cinsel istismarda bulunmasının yankıları devam ederken, görev yaptığı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu yöneticilerinin görevden alınma gerekçesiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Görevden almanın cinsel istismar olayı ile ilgili olabileceği belirtilirken, isminin açıklanmasını istemeyen okul yetkilileri, kantinde bir öğrencinin yere düşmesi ve öğrenciler arasında çıkan kavgadan dolayı sorumlu öğretmenin başka bir okula atanması, olayın ardından bu öğretmenin bağlı bulunduğu sendikaya ait ilan panosunun akıllı tahta asılması için kaldırılmasıyla ilgili başlatılan idari soruşturmadan kaynaklandığını ileri sürdü. Aynı yetkili 3 okul yöneticisinin, kantindeki olay ve sendikanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alındığı görüşünü savundu.