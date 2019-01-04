Çocuk istismarcısı, "Çok pişmanım" dedi, iyi hal indirimi aldı!

Başakşehir’de 7 ay önce yolda yürüyen 14 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan tutuklu sanık Murat Ş., olay günü uyuşturucu maddenin etkisi altında suçu işlediğini belirterek, “Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, çok pişmanım” dedi. Sanık Murat Ş.’yi “Cinsel istismar” suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Savcılık hazırladığı iddianamede, “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan Murat Ş.’nin 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini talep etmişti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Murat Ş. “Uyuşturucu maddenin etkisi altında bu suçu işledim. Bilinçli bir şekilde hareket etmedim, çok pişmanım. Affınıza sığınarak tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık iyi hal indirimi ile 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suçun işlenme biçimi, suç kastının yoğunluğu ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını da dikkate alarak 15 yaşındaki küçük çocuğa yönelik “Cinsel istismar” suçundan sanık Murat Ş.’yi 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa “iyi hal” indirimi de uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay’a düşüren mahkeme heyeti, sanık Murat Ş.’nin de tutukluluk halinin de devamına karar verildi.