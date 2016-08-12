Çocuk istismarcılarını çekiçle döven 'intikam meleği', 35 yıl hapisle yargılanıyor

Alaska'nın Anchorage kentinde şehrin halka açık online suç kayıt sisteminden çocuklara cinsel istismarda bulunan kişileri tespit eden Jason Vukovich, hedeflerinin bazılarının evlerinin kapısını kırarak içeri giriyor ve onları çekiçle dövüyor. Kendisine 'intikam meleği' diyen Vukovich, 35 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

New York Daily News'ta yer alan habere göre; polis kayıtlarına ulaşarak suçlular arasındaki çocuk istismarcılarını Vulkovich, sistemde mevcut olan adresleri de kopyalıyor. Daha sonra interneti kullanarak bu kişileri takip eden “intikam meleği” onlara yakaladığı yerlerde çekiçle saldırıyor. Vukovich’in saldırısına uğrayan kişilerden biri intikam meleğinin ona saldırmadan önce “Ben intikam meleğiyim, üzdüğünüz çocuklar için gereken adaleti hepinize bölüştüreceğim” dediğini aktarıyor.

Vukovich, bir kişiyi çekiçle dövdükten sonra aynı akşam tutuklandı. Daha önce üç kişiyi daha 'cezalandıran' intikam meleğinin evinde tam 41 adres ve isim daha bulundu. Vukovich “kurban”larını dövdükten sonra aynı zamanda onları soyuyordu.

Üvey babası küçükken taciz etmiş ve dövmüş

Vukovich, cezaevinden bir gazeteye gönderdiği mektupta küçükken onu evlat edinen üvey babası tarafından taciz edildiği ve dövüldüğünü anlatıyor. Raporlara göre, Vulkovic’in babası 1989’da ikinci dereceden çocuk istismarı ve şiddetten suçlu bulunmuş.

Vulkovich “Çocuklar için sapıkların olmadığı bir dünyanın rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyorum” diyor.

“İntikam meleği” şu an 100 bin kefalet veya 35 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Fakat halktan ona destek de giderek büyüyor.

Polis yetkilileri cinsel suçluların listesini herkes görsün diye değil suçluların komşularının kimlerle komşu olduğunu bilmeleri gerektiği için koyduklarını açıkladı. Bazı ülkelerde cinsel suçlular kendi sokaklarındaki her bir haneye kendilerini tanıtmak ve işledikleri suçu açıklamakla yükümlü.