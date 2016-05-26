Çocuk istismarcıları hadım edilecek



Endonezya'da çocukların cinsel istismarı suçunu işleyenlere verilen cezalar Devlet Başkanı Joko Widodo'nun imzaladığı kararnameyle ciddi ölçüde sertleştirildi.

Üst sınır ölüm cezası

Daha önceki düzenlemeye göre kurban çocuk yaşta dahi olsa fail en fazla 14 yıl hapis cezası alıyordu. Yürürlüğe giren yeni yasada üst sınır ölüm cezası olarak belirlendi. Ayrıca tecavüzcüler kimyasal yoldan hadım edilebilecek. Kimyasal kastrasyon olarak da bilinen yöntem vücuda kimyasal madde enjekte edilerek, kişinin kendi başına cinsel ilişki başlatma imkânının ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

Sumatra'daki tecavüz vakası tartışma başlattı

Endonezya'nın Sumatra adasında 14 yaşında bir kız öğrenci 7 alkollü gencin saldırısına uğramış, kız grubun tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmüştü. Sanıklar yakalanıp cezaevine konmuş ancak nisan ayında meydana gelen olay ülkede tartışmaya yol açmıştı.

Kamuoyunun da baskısıyla yasaları sertleştiren kanun hükmünde kararnameyi imzalayan Devlet Başkanı Joko Widodo, "Çocukların hayatını tehdit eden cinsel suçlara olağanüstü suçlar muamelesi yapılacak" dedi.

Hadım cezası hangi ülkelerde uygulanıyor?

Kimyasal kastrasyon aralarında Polonya ve ABD'nin bazı eyaletlerinin de bulunduğu az sayıda ülke tarafından uygulanıyor. Cezalandırma yöntemi 2011 yılından bu yana Güney Kore'de de uygulanıyor.