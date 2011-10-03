Çocuk istismar edilmeyecek

T24 - Cinsel istismar mağduru çocuklar artık kapı kapı gezmeyecek. Tüm kontroller 'Çocuk Koruma Birimleri'nde, tek elden yapılacak. Çocuk, hakim veya savcı önüne de çıkmayacak.





ntvmsnbc Türkiye'nin kanayan yarası olan çocuk istismarı ve sonrasında yaşanan sancılı sürece karşı Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan önemli proje...

Üniversiteler ve Türkiye Barolar Birliği'nde yapılan görüşmeler sonrası 'Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezleri' kurulmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Marmara, Gazi, Hacettepe, Erciyes, Kocaeli, Mersin, Çukurova Üniversitesi hastanelerinrde 'Çocuk Koruma Birimleri' açtı. Amaç mağdur çocukların yeni travmalara maruz kalmasını önlemek.





Savcı-polis gelecek

Akşam gazetesi, Marmara Üniversitesi'ndeki 'Çocuk Koruma Birimi'ne girdi. Merkezin Müdür Yardımcısı Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı, sistem hakkında bilgi verdi.

Birimde adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatrisi, pedagog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşire görev yapacak. Cinsel ve fiziksel şiddet mağduru çocukların işlemlerinin hepsi bu bina içinde yapılacak. İşlem bitene kadar çocuk hastaneden çıkmayacak. Buradan sonra karakol veya adliyeye gitmesine gerek kalmayacak. Tüm deliller burada alınacak, çocuğun kıyafetleri bile muhafaza edilecek. Muayene bittikten sonra birimin en önemli yeri olan Aynalı odaya geçilecek. İstismara uğrayan çocuklar artık savcı, polise ve doktora olayı ayrı ayrı anlatmayacak. Aynalı odada yaşı küçük çocuklar için oyuncak olacak. Yanında sadece çocuk psikiyatristi bulunacak. Bir adli tıp uzmanı, savcı, polis, pedagog ve sosyal hizmet uzman odanın diğer bölümünde olacak.





Çocuk görmeyecek



Çocuk bu kişileri görmeyecek. Savcı ve polis çocuğun hareketlerini inceleyecek. Psikiyatrinin kulağında kulaklık olacak. Sorular bu kulaklık vasıtasıyla arkadaşımıza sorulacak. O da çocuğun anlayabileceği bir dilden soruları yöneltecek. Bu görüşme CD'ye kopyalanacak. Bir kopyası bizde, diğeri de adliyeye gönderilecek.





Avrupa yakasında rakam yüksek

İnanıcı, Çocuk Koruma Şube Müdürlüğü'nün elindeki istatistiğe değindi. 'Çocuğun burada geçireceği süre en az yarım gün olmalı. Sağlıklı sonucu bu şekilde alırız. Şu an haftada 3-4 vaka geliyor. Yeni gelecek arkadaşlarla haftada en fazla 7-8 vakaya bakabiliriz. Anadolu Yakası'nda istismara uğrayan çocukların büyük bölümünü burada kontrol edeceğiz. Ne polisin ne bizlerin elinde istismar olgularıyla ilgili net bir istatistik yok. Sadece bir tane sağlıklı istatistik var. O istatistiğe göre istanbul'da yılda bin 200 ciarında çocuk cinsel istismara uğruyor. Yaklaşık 450-500 civarı Anadolu Yakası'nda meydana geliyor. Bizim birim de Anadolu Yakası'nın olgularına bakacak' dedi.





Adli tıp nefes alacak



Merkez çocuğun kendisini daha rahat hissetmesi için dizayn edildi. 7 hastanede açılan birimler hem çocuk polisi hem Adli Tıp'ın işini hafifletecek.

Adli Tıp Kurumu şu an istismar mağdurlarına en erken 2012 Haziran'a randevu verebiliyor.







