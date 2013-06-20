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Ekonomi

Çocuk işçiliğine kısıtlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çocuk işçiliğine yeni bir düzenleme getirdi.

20 Haziran 2013 17:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeye göre artık 14 yaşından küçük çocuklar sanatsal, kültürel ve reklam faaliyetleri dışında çalıştırılamayacak.

Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayn Bakan Çelik, bu mesleklerde de çalışma sürelerinin günde en fazla 5 saat olabileceğini belirtti. Ayrıca çalışan çocuklara yazılı sözleşme yapılması zorunluluğu da düzenlemenin içinde.

Türkiye'de 6-14 yaş arası 292 bin, 15-17 yaş arası ise 601 bin çocuk işçi bulunuyor. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i bir okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula gitmiyor. Yaş grupları itibarıyla 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise yüzde 34,3’ü bir okula devam etmiyor.

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