Çocuk işçiler için bakanlık devreye girdi; sorun için psikolog görevlendirildi

İstanbul Fatih Küçükpazar’daki tekstil atölyelerinde çocuk işçilerin çalıştırılmasının ortaya çıkması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre yetkililer, Fatih Küçükpazar bölgesinin bakanlığın takibi altında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bakanlık olarak bölgeye bir psikolog yönlendirdik. Orada bir çalışma yapıyor. Bir rapor hazırlayacak. Bunun dışında tekstil atölyelerinde çalışan çocukların ailelerine ulaşıp sosyal destek vermeyi amaçlıyoruz. Çocuklarını da okullara yönlendireceğiz.”

Çocuk işçi çalıştırılmasının yasal olarak da suç olduğunu söyleyen bakanlık yetkilileri, “Bu konuda da Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte hareket ediyoruz”dedi.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de ‘tekstil atölyelerinden çalışan çocuk işçiler’ hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC ve İngiliz gazete Guardian’ın gündeme getirdiği ‘Türkiye’de tekstil atölyelerinde Suriyeli çocuk işçilerin çalıştırıldığı’ iddiasının da Türk tekstil sektörünü zor durumda bıraktığını ileri süren Hikmet Tanrıverdi şunları söyledi:

"Çalıştıran vatan haini"

“Bu haberlerde Türk ihracatçıların çalıştığı atölyelerin çocuk işçi çalıştırdığı iddiaları yer almıştı. Ancak bu doğru değildi. Son çıkan haberde de çocuk işçi çalıştıran yerlerin kayıt dışı faaliyete olduğu belli oluyor. Bu tip merdivenaltı üretim yapan yerler ihracatçı için çalışamaz. Bu yerler iç piyasaya, Irak ve Suriye gibi ülkeler için üretim yapıyorlar. Yaptıkları ürünler de ‘çakma’ olarak tanımlanabilir. Bizim de yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bu tür üretimlerin Türkiye’de olmamasını istiyoruz. Eminönü bölgesindeki küçük atölyelerle ilgili tedbir alınması gerekiyor. Bu görüntüler ihracatçı firmalara zarar veriyor. Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörlerinden biri olan tekstil merdivenaltı atölyeler yüzünden zan altında kalıyor. Yurtdışında çalıştığımız firmalarla bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Bu tür kayıt dışı yerlerin kontrol altına alınması gerekiyor. Çocuk işçi çalıştıran bizim gözümüzde vatan hainidir” diye konuştu.

"Devletin görevini biz yapamayız"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat da derneklerinin üyeleri olan markaların çok sıkı denetlendiğini dile getirerek üye firmalar ve şirketler içinde çocuk işçi çalıştıranların bulunmadığını söyledi. Çocuk işçi çalıştıran yerleri denetlemenin kendi işleri olmadığını belirten Fayat sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanunlara göre ufak yaştaki çocukların çalışması yasak. Devletin görevini biz yapamayız. Değişik şartlardaki çalışma koşullarını biz çözemeyiz. Yasal olmayan bir şey yapılıyor. Biz üretim yaptığımız markalarla çok ciddi sözleşmeler yapıyoruz. Bu sözleşmelere uymamamız durumunda çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok uluslu firmalar bunlara çok dikkat ediyor. Siparişin iptal edilmesi ve para cezaları kesiliyor. Devlet bu çalışma şartlarını denetlemeli. Kayıt dışı istihdam engellemeli. Ancak asıl sorun çocuklar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.”