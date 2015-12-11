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Çocuk hükümlü sayısı son 5 yılda 5 katına çıktı

Ceza infaz kurumlarındaki çocuk hükümlü sayısı geçen seneye göre yüzde 23,8 artış gösterdi

11 Aralık 2015 22:58

Türkiye'de ceza infaz kurumuna giren hükümlü çocuk sayısı 5 yılda 5 katına çıkarak 7 bin 595'e ulaştı. Çocuk hükümlü sayısı 2014'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2014 yılında ceza infaz kurumlarına giren hükümlü sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,1 artarak 158 bin 690'ı buldu. Hükümlülerin 152 bin 902'sini erkekler, 5 bin 788'ini kadınlar oluştururken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 7 bin 595'e ulaştı.

Çocuk hükümlü sayısı 5 yılda 5 kat arttı. 2010 yılında bin 443 olan ceza infaz kurumlarına giren çocuk sayısı, 2011 yılında bin 665 olarak tespit edilirken, 2012 yılında 3 bin 69'a çıkmıştı. 2013 yılında ise çocuk hükümlü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 99,8 artış göstererek, 6 bin 132'ye ulaşmıştı.

Yaş grupları dikkate alındığında, 2014'te ceza infaz kurumuna giren çocuk hükümlülerin bin 28'i (yüzde 13,5) 12-14 yaş grubu, 6 bin 567'si (yüzde 86,5) de 15-17 yaş grubundakilerden oluştu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların oranı, 2010'da yüzde 2 iken, 2014'te yüzde 4,4'e yükseldi.

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