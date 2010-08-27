-ÇOCUK HAYALİ KURARKEN HAYATI KARARDI ESKİŞEHİR (A.A) - 27.08.2010 - Eskişehir'de 10 yıl önce evlendiği eşi Birsen Sınır (36) ile karnındaki 8 aylık bebeği 3 gün önce kaybeden Abdülkadir Sınır, eşinin tüp bebek tedavisi gördüğü hastane ile sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Acılı eş Abdülkadir Sınır, AA muhabirine, her insan gibi kendisinin de çocuk sahibi olmak istediğini, 10 yıl çocukları olmayınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Üreme Sağlığı Merkezi'ne gittiklerini söyledi. Burada ilgili doktorlarla görüştüklerini ifade eden Sınır, şöyle konuştu: ''Yaklaşık 10 ay önce ESOGÜ Üreme Sağlığı Merkezindeki görevli kadın doğum uzmanı ile hastanesindeki odasında görüştük. Eşimin FMF, yani Akdeniz ateşi hastası olduğunu söyledim. Görevli doktor bunun tüp bebek tedavisinde sıkıntı yaratmayacağını söyledi. Biz de kendisine güvenerek tüp bebek tedavisine başladık. 15-20 günde bir hastaneye gittik. 22 Ağustos akşam saat 22.00'de eşim Birsen'i karın ağrısı ve kusma şikayetlerinin artması üzerine hastanenin acil servisine getirdik. Eşime burada serum bağladılar ve yoğun bakıma aldılar. 25 Ağustosta eşimin ve karnındaki 8 aylık bebeğim vefat etti. Kimsenin bundan sonra yanmaması için hakkımızı aramak istiyoruz. Hastane ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Eşimle, doğacak çocuğumuzun odasını birlikte hazırlamıştık. Acım çok büyük, hayatım yıkıldı.'' -''KIZIMIN HASTALIĞINI DOKTORLARIMIZ BİLİYORDU''- Kızını kaybeden baba Murat Ülker de 10 yıllık evli kızı Birsen Sınır'ın en çocuk sahibi olmayı çok istediğini, bütün hayalinin bu olduğunu belirterek, kızının bebeğini kucağına almayı hayal ederken tedavi gördüğü hastanede ihmal yüzünden öldüğünü iddia etti. Kızının 5 yaşından bu yana Akdeniz ateşi hastası olduğunu ifade eden Ülker, şöyle konuştu: ''Kızımın hastalığını doktorlarımız biliyordu. Bize, bu durumun doğum yapmasına sakınca teşkil etmediğini söylediler. İhmal yüzünden kızımı kaybettik. Rahatsızlanması üzerine ESOGÜ Tıp Fakültesine getirdiğimizde kızım sancıdan kıvranıyordu. Hastanede yeterice müdahale etmediler. Başka Birsen'ler ölmesin istiyorum. Bize herhangi bir açıklama yapmadılar. 24 saat hastanenin acil servisinde yattı, daha sonra yoğun bakım ünitesine çıkardı. Biz annenin kaybedilmemesi için çocuğun alınmasını istedik, ancak 3 gün kaldığı yoğun bakımın ardından kızımı kaybettik. İddiamız 8 aylık hamile olan kızımın ihmalden öldüğü yönündedir. Bu konuda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Adaletin yerini bulacağını, ihmali olanların cezalandırılacağına inanıyoruz.'' Ölen Birsen Sınır'ın kardeşi Mevlüt Ülker de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a çağrıda bulunarak, kardeşinin ölümünde ihmali bulunduğunu iddia ettiği sağlık görevlileri ile hastaneyle ilgili araştırmaların yapılması için buraya müfettiş gönderilmesini talep ettiklerini kaydetti. Anne Naide Ülker de acıların en büyüğünü yaşadığını söyledi.