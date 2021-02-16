Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Karadağ: Okulların tamamen açılmasından yanayım

Gazeteci Gökhan Kayış'ın YouTube kanalına konuk olan Prof. Karadağ, salgına rağmen okulların tamamen açılmasından yana olduğunu belirtti.

İstisnalar harici virüsün çocuklarda ölüme neden olduğuna yönelik bir bulgunun olmadığını belirten Karadağ, çocuklarda ölüm oranının on binde iki gibi çok düşük bir oranda seyrettiğini ifade etti. Karadağ, çocuklarını taşıyıcı olduğuna yönelik de net bulguların olmadığını söyledi.

"Aileler sakın endişe etmesinler"

Yüz yüze eğitime geçilmesiyle özellikle kronik hastalığı olan öğrencilere yönelik endişelere değinen Prof. Karadağ şunları söyledi:

"Salgın geldiğinde özellikle bizim en çok korktuğumuz özellikle solunum yönünden rahatsızlığı olan çocuklarda çok kötü geçecek diye korktuk. Ancak bu virüs ilginç bir virüs. Çocuklara dokunmadı ya da az dokundu diyelim. Üstelik hastalığı olan çocuklarda ekstra bir durum yaratmadı. Ağır astım hastaları mercek altına alındı. Hiçbirinde Covid-19 geçirdiklerinde dahi sıkıntılı geçmedi. O nedenle aileler sakın ha sakın gönül rahatlığı ile endişe etmesinler hiçbir sıkıntı yok gönül rahatlığı ile gönderebilirler."