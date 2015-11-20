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Çocuk Hakları Günü’nde vahşet: İki Suriyeli çocuk sopayla dövülerek öldürüldü!

Cinayeti çocukların yanında çalıştığı hurdacının işlediği iddia edildi

20 Kasım 2015 17:13

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde Suriyeli 16 yaşındaki Abdulhamit Taben ile aynı yaştaki akrabası Ahmet Taben öldürüldü. İki çocuğun da dövülerek öldürüldüğü saptanırken, çocukların yanında çalıştığı hurdacı 31 yaşındaki Habip Oral, cinayetleri işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’na göre, Çarşamba günü akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunan Abdulhamit Taben, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerde Taben'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Abdulhamit Taben'in dövülerek öldürüldüğü saptandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilerleyen saatlerde Yıldırım Tepe Mahallesi 382 Sokak'ta bir çocuk cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis, cesedin Ahmet Taben'e ait olduğunu ve tıpkı hastaneye götürülen Abdulhamit gibi dövülerek öldürüldüğünü belirledi.

 

Sopayla dövüp öldürmüş

 

Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, her iki çocuğun akraba olduğunu, birinin ailesinin İstanbul'da, diğerinin ise Suriye'de yaşadığını tespit etti. Araştırmada çocukların hurdacılık yapan Habip Oral için çöplerden hurda topladığı, Oral'ın zaman zaman çocukları sopayla dövdüğü ortaya çıktı. Olay gecesi yine Habip Oral'ın çocukları sopayla dövdüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçen polis, evli 5 çocuk babası Habip Oral'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Habip Oral tutuklanırken, diğer 3'ü serbest bırakıldı. Polis, her iki çocuğun ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.

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