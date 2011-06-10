Çocuk giyiminin öncü markası Panço’dan sürpriz…

T24

Türkiye’de çocuk giyiminin akla gelen ilk markalarından birisi olan Panço çocukların geçirmiş olduğu yoğun sezonu göz önünde bulundurdu.Panço, çocukların atlatmış olduğu yoğun okul sezonunun ardından 20 Haziran tarihine kadar uygulamış olduğu tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim ile hem çocukların, hem de anne ve babaların yüzlerini güldürüyor.Panço’nun sunmuş olduğu bu sürpriz sayesinde hem küçük hanımlar hem de küçük beyler diledikleri gibi alışveriş yapıp, özgürce kendilerini yansıtabileceklerPanço’nun karne hediyesi tüm Panço mağazalarında çocukları bekliyor.