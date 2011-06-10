Çocuk giyiminin öncü markası Panço’dan sürpriz…

T24 - 1978 yılında 3 ortak tarafından kurulan Panço Türkiye’nin en eski ve en bilinen markalarından biri ve şu anda tüm dünyada 72 mağazası bulunuyor. 150’den fazla corner noktası ile müşterilerine ulaşan Panço, 20 Haziran tarihine kadar Panço’dan alışveriş yapmaya gelen müşterilerine tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim fırsatı sunuyor.
Türkiye’de çocuk giyiminin akla gelen ilk markalarından birisi olan Panço çocukların geçirmiş olduğu yoğun sezonu göz önünde bulundurdu.Panço, çocukların atlatmış olduğu yoğun okul sezonunun ardından 20 Haziran tarihine kadar uygulamış olduğu tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim ile hem çocukların, hem de anne ve babaların yüzlerini güldürüyor.
Panço’nun sunmuş olduğu bu sürpriz sayesinde hem küçük hanımlar hem de küçük beyler diledikleri gibi alışveriş yapıp, özgürce kendilerini yansıtabilecekler
Panço’nun karne hediyesi tüm Panço mağazalarında çocukları bekliyor.